Λιβύη, Συρία, Βαλκάνια και κορωνοϊός στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια - Πάιατ

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, είχε νωρίτερα την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο υπουργείο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η διμερής συνεργασία, οι περιφεριφερειακές εξελίξεις, καθώς και η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with @USAmbPyatt at @GreeceMFA. We discussed cooperation, regional developments incl. situation in #Libya & #Syria and global fight against #COVID19 pic.twitter.com/wsHlAiiF45