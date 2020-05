Το προϊόν (παρακαλώ κρατηθείτε) είναι ένα χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο από κάποιον γριπιασμένο, το οποίο αν το εισπνεύσει κάποιος υγιής, υποτίθεται ότι εμβολιάζεται! Τιμή: 80 δολάρια ΗΠΑ παρακαλώ.

Με την ευκαιρία της χαλάρωσης των μέτρων, σήμερα δεν θα σας προβληματίσω με σοβαρά θέματα. Θέλω να γελάσετε ή να κλάψετε από τα γέλια. Για εισαγωγή, θα σας διηγηθώ μια απίστευτη ιστορία και σας προτρέπω να δείτε το σχετικό video στο YouTube (απλά αναζητήστε vaev στο YouTube), γιατί τα λόγια μου είναι πολύ φτωχά για να σας περιγράψουν την ιστορία. Είμαι βέβαιος ότι θα ξεραθείτε στο γέλιο!

Η ιστορία της vaev δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία της «Ο», που πήγε το πονηρό μυαλό σας. «Η ιστορία της Ο» ήταν ένα soft porno του 1975, που βγήκε μετά την επιτυχία της «Emmanuelle», με τη μακαρίτισσα Sylvia Kristel (1974), που έγινε η απόλυτη φαντασίωση όλων των ανδρών (και όχι μόνο) της εποχής εκείνης.

Η ταινία απαγορεύτηκε στην Ελλάδα τότε, αλλά έπαιζε στο Παρίσι συνεχώς για 13 ολόκληρα χρόνια. Τέτοια ήταν η επιτυχία της. Είπαμε, λόγω άρσης της καραντίνας, το σημερινό είναι λίγο χαλαρό και όλα επιτρέπονται.

Η vaev είναι δημιούργημα ενός ταλαντούχου κωμικού, ο οποίος αποφάσισε να αποδείξει ότι στη σημερινή εποχή όλα είναι δυνατά. Αποφάσισε λοιπόν να δημιουργήσει ένα μοναδικό προϊόν και να χρησιμοποιήσει τα σύγχρονα μέσα για να το λανσάρει στην αγορά. Το προϊόν (παρακαλώ κρατηθείτε) είναι ένα χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο από κάποιον γριπιασμένο, το οποίο αν το εισπνεύσει κάποιος υγιής, υποτίθεται ότι εμβολιάζεται! Τιμή: 80 δολάρια ΗΠΑ παρακαλώ, για ένα χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο σε πολυτελή συσκευασία.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, το προϊόν έπρεπε να έχει ένα ξενικό όνομα, κατά προτίμηση ευρωπαϊκό, αφού απευθύνεται στους Αμερικανούς, να έχει πολυτελή συσκευασία, να φαίνεται εκλεπτυσμένο (sophisticated) και τέλος να είναι «μια χονδροειδής και επικίνδυνη ανοησία» (gross and dangerous nonsense). Ξεκινώντας από το όνομα, ακολούθησε τη μέθοδο Häagen-Dazs, δηλαδή ένα ξενικό όνομα που δεν έχει καμία σχέση με ξένη χώρα. Ετσι έβαλε στο Google Translate τη λέξη «χαρτομάντιλο» και στα δανέζικα του βγήκε το «vaev»! Ωραίο όνομα, σύντομο, σχεδόν καρκινικής γραφής. Επιμένω λίγο στο θέμα του ονόματος, γιατί το όνομα ήταν η αφορμή για το σημερινό κείμενο, όπως θα δείτε παρακάτω.

Είναι πραγματικά δύσκολο να σας περιγράψω τι ακριβώς έκανε. Μόνο βλέποντας το video θα διαπιστώσετε σε τι κόσμο ζούμε. Παρήγγειλε πολυτελή κουτιά σαν τα προϊόντα της Apple, έβαλε το χαρτομάντιλο σε τρυβλίο Petri, σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι βιολόγοι για καλλιέργειες, έκανε focus group για να μετρήσει την αποδοχή του προϊόντος, δημιούργησε σελίδες στο Facebook και στο Instagram και έστειλε ένα προωθητικό πακέτο στα κανάλια και στις εφημερίδες. Ολη αυτή η ιστορία τού κόστισε λιγότερο από 1.000 δολάρια. Εκεί λοιπόν που όλοι περιμένουν να τελειώσει άδοξα η ιστορία, αρχίζει η έκπληξη. Ολα τα μεγάλα κανάλια παίζουν την ιστορία. Το έγκυρο περιοδικό TIME αφιερώνει 7 ολόκληρες σελίδες με συνέντευξη του υποτιθέμενου CEO («Τσέο» copyright της συριζοπούλας με τις ροζ γόβες Νοτοπούλου) της vaev, ο οποίος φυσικά είναι ο κωμικός μας, ο οποίος του λέει τα πλέον απίθανα ψέματα. Ενώ το άρθρο του TIME στον τίτλο του έχει ένα ερωτηματικό, όσοι αντιγράφουν το ρεπορτάζ αφαιρούν το ερωτηματικό και το προϊόν εμφανίζεται σαν τεράστια επιτυχία, όπου όλα τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί και όλοι περιμένουν τις νέες παραλαβές. Υπεύθυνα σας δηλώνω ότι το γέλιο που βγάζει αυτό το video είναι ανάλογο με το κλασικό «Party» του Peter Sellers!

Θα απορείτε φυσικά γιατί σας τα γράφω όλα αυτά. Πρώτα, για να διασκεδάσετε. Δεύτερον, να προσέχετε τι παραγγέλλετε στο Ιnternet. Μην την πάθετε σαν τον κακομοίρη ο οποίος παρήγγειλε «μεγεθυντή πέους» και παρέλαβε μεγεθυντικό φακό ακριβοπληρωμένο! Τρίτον, όλη η ιστορία αυτή, στο αρρωστημένο μυαλό μου, δημιούργησε έναν συνειρμό. Ειδικά το θέμα του ονόματος. Ξαφνικά, μου ήλθε η φλασιά: Ποιο είναι το όνομα που ξεχωρίζει; Φυσικά ο ένας και μοναδικός Γιάνης που γράφει το όνομά του με ένα ν! Να το, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πώς λένε το κόμμα του; ΜέΡΑ25 - Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής. Αλλο περίεργο όνομα για εντυπωσιασμό. Αλλά δεν σταματά εδώ. Πώς λένε το πανευρωπαϊκό κόμμα του; DiEM25 - Democracy in Europe Movement 2025. Τώρα πώς γίνεται στα ελληνικά να είναι κόμμα Ανυπακοής και στο πανευρωπαϊκό να είναι Δημοκρατικό, μόνο το «Ξυρισμένο Κρανίο» (copyright Στέφανος Κασιμάτης) μπορεί να τα συγκεράσει, που έχει πει τα πάντα και τα ανάποδά τους.

Οι ομοιότητες δεν περιορίζονται μόνο στο όνομα. Μιλάει για «χρεοδουλοπαροικία» και τη «θεωρία παιγνίων» (Game Theory) που εντυπωσιάζει τους αγράμματους συριζαίους και, όπως το προϊόν, αμολάει τη «χονδροειδή και επικίνδυνη ανοησία» ότι θα ζωστούμε με εκρηκτικά και θα πάμε στην Ευρώπη να τους απειλήσουμε ότι αν δεν μας διαγράψουν το χρέος, θα αυτοκτονήσουμε για να τους καταστρέψουμε. Εκεί όμως που οι ομοιότητες είναι ανατριχιαστικές είναι η επιπόλαιη αντιμετώπιση από τα media! Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Ξυρισμένο Κρανίο είναι δημιούργημα κυρίως της τηλεόρασης. Μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, όλα τα κανάλια τον φιλοξενούσαν δίνοντάς του βήμα ώστε να αναπτύσσει τις εικονοκλαστικές θεωρίες του χωρίς αντίλογο. Ηταν δημοφιλής γιατί μιλούσε ακαταλαβίστικα και γιατί είχε τα μοναδικά χαρακτηριστικά που επιδιώκει η τηλεθέαση: «τζερτζελέ» και «αντί». Στο Protagon, αναρτούσε μακροσκελέστατα κείμενα με απίστευτη συχνότητα. Οπως και στην περίπτωση της vaev, η ανεξέλεγκτη διασπορά της πληροφορίας την έκανε πιστευτή και έτσι φτάσαμε στην εκλογή του τον Ιανουάριο του 2015 με 142.046 σταυρούς, ενώ δεύτερος στην ίδια περιφέρεια, τη Β΄ Αθηνών, βγήκε ο Γιάννης Δραγασάκης με μόλις 98.767 σταυρούς!

Αν νομίζετε ότι υπερβάλλω σχετικά με το τι μπορεί κάποιος να προωθήσει, σας προτείνω μιαν επίσκεψη στο site Goop.com της Gwyneth Paltrow. Εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε για 55 δολάρια τον «Δονητή του δάσκαλου του τένις» (The tennis coach vibrator), ο οποίος, σύμφωνα με την περιγραφή του, «είναι αδιάβροχος και μπορεί να σας συνοδεύει στις περιπέτειές σας από το κρεβάτι μέχρι το μπάνιο» και είναι κατασκευασμένος από «κρυογονικά στιλβωμένη σιλικόνη» (Cryogenically-polished silicon). Αλλο ένα παράδειγμα ονόματος και «εκλεπτυσμένου» προϊόντος, λες και «ο δονητής του δάσκαλου του τένις» παραπέμπει στον κούκλο Rafael Nadal. Δεν αποκλείεται σε λίγο να δούμε και τον δονητή του Brad Pitt ή τον δονητή της Μargot Robbie!

Αν όμως έχετε προβλήματα με βρικόλακες, μπορείτε να αγοράσετε με 27 δολάρια ένα μπουκαλάκι 3,6 oz. του μοναδικού «απωθητικού ψυχικών βρικολάκων» (Psychic vampire repellent), το οποίο δυστυχώς δεν εξηγεί πώς λειτουργεί και έτσι δεν μπορώ να σας ενημερώσω υπεύθυνα.

Θυμάστε που ο Σταμάτης Κραουνάκης μας πρότεινε την πρόπολη για προστασία από τον κορωνοϊό; Ε, λοιπόν, και τέτοιο προϊόν υπάρχει. Είναι το Σπρέι Πρόπολης (Propolis Spray), το οποίο κοστίζει μόνο 14 δολάρια για 1,06 fl. oz., δηλαδή περίπου 31,3 ml!

Η σημασία του ονόματος ξαναμπαίνει στη σκηνή με το άρωμα Florgasm που παραπέμπει στον οργασμό, το οποίο διατίθεται στην εξευτελιστική τιμή των 165 δολαρίων για την τεράστια ποσότητα του 1,6 fl.oz ή 50 ml! Η σημασία του ονόματος αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του προϊόντος: «Και φυσικά, το όνομά του είναι σίγουρα από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει ποτέ. Τελεία και παύλα».

Τέλος, αν θέλετε μια απίθανη εμπειρία, μπορείτε να αγοράσετε το μοναδικό κερί που τιτλοφορείται «Αυτό μυρίζει σαν το αιδοίο μου» (This smells like my vagina) προς 75 δολάρια, το οποίο σύμφωνα με την περιγραφή του: «Με ένα αστείο, πανέμορφο, σέξι και απροσδόκητο άρωμα, αυτό το κερί είναι φτιαγμένο από γεράνι, περγαμόντο, εσπεριδοειδή και κέδρο, απόλυτα συνδυασμένο με τριαντάφυλλο της Δαμασκού, σπόρο κεχριμπαριού, για να οδηγούν στη φαντασίωση, την αποπλάνηση και την εκλεπτυσμένη ζεστασιά»! Ποιο αιδοίο μυρίζει έτσι δεν γνωρίζω. Θα το μάθω όμως όταν θα μεγαλώσω. Είμαι μόλις 80 χρονών!

Αν σας φαίνεται ότι όλα αυτά είναι για γέλια, είστε βαθύτατα νυχτωμένοι. Η εταιρεία Goop της Gwyneth Paltrow, η οποία και αυτή υπέφερε από τη σεξουαλική παρενόχληση του Harvey Weinstein και το θυμήθηκε ύστερα από 25 χρόνια, αξίζει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια! Εχει δίκιο ο Γιάννης Καλαϊτζής όταν μας τραγουδάει: «Σε τι κόσμο μπαμπά μ’ έχεις φέρει να ζήσω»!

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.