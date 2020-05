Από προσωπική, αλλά και δημοσιογραφική, περιέργεια κάθισα το απόγευμα της περασμένης Τρίτης μπροστά στην οθόνη του laptop μου για να παρακολουθήσω μέσω Zoom ένα δωρεάν webinar (διαδικτυακό σεμινάριο δηλαδή) με τίτλο «Euphoria Healing Journey Through the 5 Elements». Αν, σκέφτηκα, το webinar μπορούσε να κάνει αυτό που υποσχόταν στον τίτλο του, δηλαδή να προσφέρει ένα ταξίδι ίασης με τη βοήθεια των πέντε στοιχείων της φύσης, τότε καλοδεχούμενο. Ίσως να με βοηθούσε να καταπολεμήσω ένα άγχος που εμφανίζεται ξανά και ξανά αυτόν τον καιρό του εγκλεισμού και μου δυσκολεύει την αναπνοή.



Εντάξει, το ξέρω πως δεν ήταν ρεαλιστική η απαίτηση να με βοηθήσει με το άγχος ένα 45λεπτο virtual σεμινάριο. Το διοργάνωνε όμως το Euphoria Retreat, το πρώτο ολιστικό well-being destination spa της χώρας, και εισηγητής του ήταν η ιδρύτρια αυτού του spa, η Μαρίνα Εφραίμογλου, που είχα διαβάσει πως ήταν ειδική στο Emotional and Physical Transformation, μια συναισθηματική και σωματική μεταμόρφωση, δηλαδή, μέσω της αυτογνωσίας. Αν μη τι άλλο, σκέφτηκα, θα άκουγα ενδιαφέροντα πράγματα και ίσως κάτι από αυτά θα μπορούσε να με βοηθήσει και με το άγχος.



Οι κυρίες Μαρίνα Ευφραίμογλου (δεξιά) και Μαίρη Βανδώρου (αριστερά).



Για τα επόμενα 25 λεπτά, περίπου, η Μαρίνα Εφραίμογλου θα εξηγούσε ότι το ξύλο (το στοιχείο με το οποίο ασχολείτο το συγκεκριμένο σεμινάριο) συνδέεται με την άνοιξη και το πράσινο χρώμα, με την ανάπτυξη και την εξέλιξη, αλλά και με τη θεά του κυνηγιού και των δασών, την Άρτεμη. Ότι τα ανθρώπινα όργανα που αντιστοιχούν στο στοιχείο του ξύλου είναι το συκώτι και η χολή και ότι μεγάλες βόλτες στη φύση, αλλά και η συνεχής εκγύμναση του μυαλού, βοηθούν στην καλή λειτουργία του συκωτιού. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα, που εμένα όμως με έκαναν να αισθάνομαι πως είχα προσγειωθεί σε προχωρημένο μάθημα μπαλέτου και καλούμουν να κάνω πιρουέτες. Πώς ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του μπορεί ξαφνικά να κάνει ένα τόσο μεγάλο άλμα και να αρχίσει να συνδέει τα στοιχεία της φύσης με το σώμα και την υγεία;



Όταν μάλιστα στο δεύτερο μισό του σεμιναρίου η γλυκύτατη spiritual mentor του Euphoria, Μαίρη Βανδώρου, μας κάλεσε να κλείσουμε τα μάτια για έναν σύντομο διαλογισμό, εκεί είναι που ένιωσα σαν άλλος νευρωτικός και σαρκαστικός Woody Allen. «Φανταστείτε ότι περπατάτε στη φύση ανάμεσα σε δέντρα, βρείτε το αγαπημένο σας δέντρο και αγκαλιάστε το… αισθανθείτε ότι είστε αυτό το δέντρο», έλεγε η mentor. «Αχ, κυρία Βανδώρου μου, μακάρι να ήμουν στον όμορφο Μυστρά και να αγκάλιαζα ένα δέντρο. Πώς όμως που είμαι κλεισμένη εδώ και κοντά δύο μήνες ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού;» έλεγα μέσα μου εγώ, και άλλα τέτοια.



Ναι, είχα βουτήξει απευθείας στα βαθιά και, όχι, δεν βοηθήθηκα καθόλου με το άγχος. Κάτι όμως ανάμεσα σε όλα εκείνα τα ακαταλαβίστικα ένιωσα πως με είχε αγγίξει και δεν σας κρύβω πως φλερτάρω με την ιδέα να παρακολουθήσω και τα υπόλοιπα σεμινάρια της σειράς – και ας πρέπει να κάνω πιρουέτες.



Για περισσότερες πληροφορίες: euphoriaretreat.com/webinars