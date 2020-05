Ο συνεδριακός τουρίστας θα επιστρέψει



Για την επανεκκίνηση του συνεδριακού τουρισμού καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η διεθνής κατάταξη της χώρας μας ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρακολουθούμε στενά τις δράσεις των διεθνών φορέων που εκπροσωπούν τον κλάδο μας και προσαρμοστήκαμε ήδη στη νέα εποχή, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες διαδικτυακών συνεδρίων και υποστηρίζοντας την «πράσινη» εποχή σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.



Μετά την καραντίνα θα χρειαστούν γενναία μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, όπως η μείωση του ΦΠΑ και δράσεις προβολής, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, οι οποίες θα τονίζουν την ικανότητα της Ελλάδας να φιλοξενήσει άμεσα και με ασφάλεια εκδηλώσεις και συνέδρια: ψηφιακή καμπάνια με μότο #Greece is open for Congresses & Events#, virtual events, σύντομα προωθητικά βίντεο. Παράλληλα, όμως, απαιτείται η ευελιξία των φορέων έγκρισης επιστημονικών συνεδρίων και η επείγουσα ένταξη των διαδικτυακών συνεδρίων στις πλατφόρμες.



Ένας σύνεδρος είναι ταξιδιώτης υψηλού επιπέδου και ξοδεύει επτά φορές περισσότερο από έναν απλό τουρίστα. Ο συνεδριακός τουρισμός διακινεί την τουριστική οικονομία, διότι εμπλέκονται 40 επαγγέλματα για την εξυπηρέτησή του. Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζουμε με θέρμη τα «face to face» συνέδρια, όπως επίσης την έννοια «συμπόσιο» με φυσική ανθρώπινη παρουσία, και είμαστε αισιόδοξοι ότι ο τουρισμός θα επανέλθει πιο δυνατός.