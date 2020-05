H εξοικονόμηση χρημάτων που έκαναν στη διάρκεια του lockdown οι καταναλωτές εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης.

Από αρκετό κόσμο, ο οποίος έκανε κυρίως έρευνα αγοράς, στους βασικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά και των άλλων μεγάλων πόλεων, συνοδεύτηκε η πρώτη μέρα επαναλειτουργίας της συντριπτικής πλειονότητας των λιανεμπορικών επιχειρήσεων. Εξω, μάλιστα, από κάποιες δημοφιλείς αλυσίδες ειδών ένδυσης σχηματίσθηκαν και ουρές από καταναλωτές που περίμεναν υπομονετικά για να εισέλθουν στο κατάστημα. Η καλοκαιρία, το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περίοδο ενδιάμεσων εκπτώσεων, καθώς και η εξοικονόμηση χρημάτων που έκαναν στη διάρκεια του lockdown οι καταναλωτές, είναι παράγοντες που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τη ζήτηση και θα οδηγήσουν σε μερική έστω αναπλήρωση των απωλειών του προηγούμενου διαστήματος.

Το ωράριο

Αρκετά, πάντως, από τα καταστήματα που άνοιξαν χθες λειτουργούν με μειωμένο ωράριο. Υπενθυμίζεται ότι για λόγους αποφυγής συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχει αποφασισθεί να ανοίγουν από τις 10 π.μ., αντί για τις 9 μ.μ., ενώ κάποιες αλυσίδες, όπως για παράδειγμα τα καταστήματα ΙΚΕΑ, λειτουργούν από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. Εξαίρεση από την υποχρεωτική έναρξη λειτουργίας μετά τις 10 π.μ. ισχύει για τα καταστήματα πώλησης χρωμάτων, εργαλείων, σιδηρικών, καθώς και για τα καταστήματα που πωλούν προϊόντα do it yourself, τα οποία επιτρέπεται να ανοίγουν από τις 7 π.μ. Οι δύο πάντως γνωστές αλυσίδες που δραστηριοποιούνται σε αυτή την κατηγορία (Praktiker και Leroy Merlin) έχουν ανακοινώσει ότι θα ανοίγουν τα καταστήματά τους στις 10 π.μ. Στο μεταξύ, από χθες λειτουργούν όλα τα καταστήματα στο Smart Park (εξαιρουμένων παιδότοπων κ.ά.), ενώ παραμένει κλειστό το εκπτωτικό χωριό McArthurGlenn Athens που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Από χθες, εξάλλου, επανήλθε στα όσα ίσχυαν προ έκτακτων μέτρων το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ. Ετσι, πλέον τα σούπερ μάρκετ από Δευτέρα έως Παρασκευή θα ανοίγουν στις 8 π.μ. και όχι στις 7 π.μ. και θα κλείνουν στις 9 μ.μ., ενώ τα Σάββατα θα λειτουργούν από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

Τέλος, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στη συντριπτική πλειονότητα του λιανεμπορίου, από την ερχόμενη Κυριακή και για όλες τις Κυριακές έως το τέλος Οκτωβρίου επιτρέπεται να λειτουργούν από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ. οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, στο εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου Σπάτων, επιχειρήσεις που βρίσκονται σε τμήματα, κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, που ανήκουν στους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Γλυφάδας, σε τμήμα του Δήμου Πειραιώς, καθώς και σε τμήμα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.