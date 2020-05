Επίθεση ενόπλων σε κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Καμπούλ - Φόβοι για πολλά θύματα

Ένοπλοι εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί επίθεση εναντίον κλινικής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, δήλωσε πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εσωτερικών, ενώ πληροφορίες που μεταδίδει τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχουν πολλά θύματα.

«Νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα δέχεται επίθεση», δήλωσε η πηγή και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν ήδη επιχείρηση για να απωθήσουν τους δράστες και ότι είναι πιθανό στην κλινική να πραγματοποιούσε επίσκεψη ο υφυπουργός Υγείας την ώρα που άρχισε η έφοδος.

A hospital came under attack in Dasht-i-Barchi area of capital Kabul.

This hospital is belongs to @MSF_Afghanistan pic.twitter.com/AaBtBz5EoL