Γεγονός το «διαζύγιο» Ferrari - Φέτελ

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Σεμπάστιαν Φέτελ, θα αποχωρήσει από τη Ferrari στο τέλος της σεζόν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική ομάδα.

«Αυτή είναι μια απόφαση που ελήφθη από κοινού, από εμάς και τον Σεμπάστιαν, κάτι που και τα δύο μέρη πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος Ματία Μπινότο. «Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση να φτάσουμε, δεδομένου ότι ο Σεμπάστιαν αξίζει ως οδηγός και ως άτομο.»

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8