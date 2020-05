Καραντίνα πολυτελείας σε σκάφος για εύπορους Τούρκους (βίντεο)

Κάποιοι εύποροι Τούρκοι μένουν ασφαλείς, μακριά από την επιδημία του κορωνοϊού, περνώντας την καραντίνα όχι στα σπίτια τους αλλά στα πολυτελή σκάφη τους.

Ενώ οι υπόλοιποι πολίτες πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και στα παντοπωλεία της γειτονιάς τους με μάσκες για τις απαραίτητες προμήθειες, ένα πλωτό σούπερ μάρκετ εξυπηρετεί τους προνομιούχους της καραντίνας πολυτελείας.

Μάλιστα, το πλωτό σούπερ μάρκετ είναι καλά εφοδιασμένο, παρέχει υπηρεσίες μηχανοκίνητων σκαφών και διαθέτει ακόμα και καροτσάκια.

