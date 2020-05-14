Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΟΝ ΓΚΟΥΦΥ
ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΔΙΑΚΡΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΟΥΦΥ
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ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΛΑΝ ΠΟΕ
Ο ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΛΑΝ ΠΟΕ ΑΝΤΛΕΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΟΚΟΤΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΥ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΥ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ
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ΗΡΩΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
Ο ΠΛΟΥΤΟ ΦΟΡΑΕΙ ΤΗΝ ΜΠΕΡΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΡΩΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΣΙΤΥ
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Ο ΕΡΩΤΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ... ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ Ο ΣΟΦΟΣ ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΞΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ, ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΕΦΕΥΡΕΙ Ο ΚΥΡΟΣ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 15/5 (Νο. 309)