ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΟΝ ΓΚΟΥΦΥ
    ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΔΙΑΚΡΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΟΥΦΥ
  • ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΛΑΝ ΠΟΕ
    Ο ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΛΑΝ ΠΟΕ ΑΝΤΛΕΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΟΚΟΤΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ
  • ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΥ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΥ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ
  • ΗΡΩΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
    Ο ΠΛΟΥΤΟ ΦΟΡΑΕΙ ΤΗΝ ΜΠΕΡΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΡΩΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΣΙΤΥ
  • Ο ΕΡΩΤΑΣ
    ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ... ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ Ο ΣΟΦΟΣ ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΞΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  • ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
    ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ, ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΕΦΕΥΡΕΙ Ο ΚΥΡΟΣ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 15/5 (Νο. 309)

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