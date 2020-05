Η εισαγγελεύς που μας συγκλόνισε και οι αντιδράσεις

Kύριε διευθυντά

Θα ήθελα να επαινέσω δημοσία την αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας στην ειδεχθή εγκληματική υπόθεση βιασμού και δολοφονίας της φοιτητρίας στη Ρόδο από τους απεχθείς βιαστές.

Στην αγόρευση η αξιότιμη εισαγγελεύς εστιγμάτισε ως εγκληματικό τον ρόλο των συνηγόρων υπερασπίσεως στη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και σε κάθε σχεδόν εγκληματική υπόθεση, οι οποίοι, ενώ δηλώνουν ψευδώς ότι είναι συνεργοί στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, ενσυνειδήτως την υπονομεύουν, δασκαλεύοντες τους κατηγορουμένους δράστες και των φρικτοτέρων εγκλημάτων ακόμη, όχι εν σχέσει με τα τυχόν ελαφρυντικά, που, ενδεχομένως, βοηθούν τη θέση τους, αλλά, αντιθέτως, για το πώς θα συσκοτίσουν την αλήθεια με ψεύδη, ώστε να δημιουργηθούν αμφιβολίες στο δικαστήριο και να τους απαλλάξει ή να μεταβάλει το κατηγορητήριο, επί το ευμενέστερον ή να δεχθεί ανύπαρκτους λόγους μειώσεως της ποινής. Προκαλεί δε αληθή κατάπληξη και αγανάκτηση η αντίδραση των δικηγορικών συλλόγων, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ εζήτησαν την κεφαλήν της εισαγγελέως «επί πίνακι». Θα ήθελα να επισημάνω ότι σε καμία πολιτισμένη χώρα δεν είναι θεμιτό το «δασκάλεμα» του κατηγορουμένου από τον δικηγόρο του εν σχέσει με τα πραγματικά περιστατικά. Στην Αγγλία μάλιστα (της οποίας το σύστημα γνωρίζω λόγω σπουδών καλύτερα), τα παλαιότερα χρόνια (προ της 10ετίας του 1980), ο δικηγόρος (Barrister) δεν συναντούσε καν τους πελάτες του.

Στην Αμερική τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι αυτόχρημα παράνομες και επισύρουν βαρύτατες ποινές. Γι’ αυτό και βλέπομε τους δικηγόρους, ακόμη και του προέδρου, να καταθέτουν, όταν καλούνται από το Κογκρέσο ή τον εισαγγελέα, την αλήθεια και να ξεσκεπάζουν ακόμη και τον πελάτη τους. Στις χώρες όπου ισχύει η αρχή του «rule of law», αρχή άγνωστη παρ’ ημίν, δεν νοείται ο δικηγόρος να ενεργεί κατά της Δικαιοσύνης. Επίσης, στις χώρες αυτές δεν νοείται οι δικηγόροι να αμείβονται από το προϊόν των εγκληματικών πράξεων των πελατών τους. Οι πάντες γνωρίζουν παρ’ ημίν πώς αμείβονται οι «ναρκοδικηγόροι» ή οι υπερασπιστές των ληστών τραπεζών, σπιτιών ή επιχειρήσεων (μεταξύ των οποίων είναι και τρομοκράτες). Και αυτή η πρακτική συνιστά το βαρύτατο κακούργημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος (money laundering). Είναι καιρός αυτό το βιολί να σταματήσει με δραστικές μεταρρυθμίσεις στο ποινικό, το ποινικό δικονομικό, το σωφρονιστικό και το περί δικηγόρων δίκαια. Εnough is enough με τις άθλιες πρακτικές οποιωνδήποτε.

Θεοδωρος Β. Σιουφας, Δικηγόρος

Η Ν.Δ., ο ΣΥΡΙΖΑ και τα Θρησκευτικά

Κύριε διευθυντά

Διάβασα στις 16/4/2020, μετά μεγάλης προσοχής, στην «Καθημερινή» το ρεπορτάζ του αξιόλογου δημοσιογράφου κ. Απόστολου Λακασά, με τίτλο «Νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά». Επ’ αυτών λίαν συντόμως κάνω μια ιστορική αναδρομή.

Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέλαβε ο κ. Νίκος Φίλης, ο οποίος θέλησε να αντικαταστήσει το μάθημα των Θρησκευτικών με το μάθημα της Θρησκειολογίας, καταργώντας συγχρόνως και τα υπάρχοντα βιβλία των Θρησκευτικών. Οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης, Εκκλησίας και σωματείων ήταν εντονότατες. Ο κ. Φίλης σε συνέντευξη Τύπου στις 16/3/2016 είπε ότι θέλει να καταργήσει τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών και να τον αντικαταστήσει από το μάθημα της Θρησκειολογίας. Ακολούθως αντικατεστάθη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ν. Φίλης από τον κ. Κ. Γαβρόγλου και συγχρόνως από τους έχοντας έννομο συμφέρον έγιναν προσφυγές στο ΣτΕ.

Ο κ. Κ. Γαβρόγλου αντικατέστησε τα υπάρχοντα βιβλία των Θρησκευτικών με φακέλους Θρησκευτικών και οι οποίοι περιέχουν Θρησκειολογία. Ακολούθως εξεδόθη η υπ’ αριθ. 660/2018 απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές τις αποφάσεις του υπουργού Παιδείας για τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση.

Σήμερα η νέα υπουργός της Ν.Δ. θα αρχίσει νέες μακρόχρονες διαδικασίες για την έγκριση των νέων βιβλίων των Θρησκευτικών. Οπως υπολογίζω χρονολογικά, είναι πολύ αμφίβολο εάν το σχολικό έτος 2021-2022 θα υπάρχουν νέα βιβλία Θρησκευτικών στην εκπαίδευση. Ας υπολογίσουμε από τότε που καταργήθηκαν πόσα χρόνια πέρασαν. Αυτό που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ το πέτυχε.

Η Ν.Δ. τι κάνει; Κάνω μια πρόταση. Από το νέο σχολικό έτος να επανέλθουν τα παλαιά βιβλία των Θρησκευτικών και μόλις εγκριθούν και τυπωθούν τα νέα βιβλία αμέσως από το επόμενο σχολικό έτος να διανεμηθούν στους μαθητές. Οι βουλευτές της Ν.Δ. που είναι κυβέρνηση ας μη μένουν αδρανείς σε αυτό το σοβαρό θέμα, προς το συμφέρον τους.

Ιωαννης Θ. Χαϊνης, ομ. καθηγ. Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Πανελλαδικές, Λατινικά και Κοινωνιολογία

Κύριε διευθυντά

Με την ανακοίνωση διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων θυμηθήκαμε πάλι την αντικατάσταση των Λατινικών από την Κοινωνιολογία...

Ξεχνάμε ότι τα Λατινικά είναι η ρίζα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών και γι’ αυτό οι γλώσσες αυτές χαρακτηρίζονται λατινογενείς; Ξεχνάμε ότι είναι χρήσιμο τα νέα παιδιά να καταλαβαίνουν την προέλευση των ξένων γλωσσών, τις οποίες υποχρεωτικά μαθαίνουν, και μάλιστα ότι ίσως διευκολύνεται η εκμάθησή τους όταν έχουν διδαχθεί Λατινικά; (Το αλφάβητό τους, πάντως, είναι λατινικό.) Αφήνω κατά μέρος την ιστορική αξία των Λατινικών για την κατανόηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο λεγόμενος ελληνορωμαϊκός πολιτισμός είναι η πατρίδα όλων ημών των Ευρωπαίων και στη ρίζα του πολιτισμού αυτού, όπως και κάθε πολιτισμού, βρίσκονται βεβαίως οι γλώσσες του. Με ποιο δικαίωμα, λοιπόν, τις αποπέμπουμε;

Εξάλλου, από τα Λατινικά και τα Αρχαία Ελληνικά προέρχεται η ορολογία της Ιατρικής, της Φαρμακολογίας και δεν ξέρω πόσων ακόμα επιστημών και ειδικοτήτων. Οι υποψήφιοι των ιατρικών σχολών στα γερμανικά πανεπιστήμια έπρεπε να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά –τουλάχιστον παλαιότερα, όσο ξέρω– das Grosse Latinum και das Grosse Graecum, ώστε να μπορούν να καταλαβαίνουν την ορολογία της επιστήμης τους και να ξέρουν από πού προέρχεται αυτή η ορολογία.

Δεν είπαμε να καταργηθεί η Κοινωνιολογία ως μάθημα, αλλά είναι λάθος να αντικαταστήσει, ως εξεταστέο μάθημα, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τα Λατινικά. Μήπως είναι τόσο μεγάλη η πίεση των επαγγελματιών κοινωνιολόγων και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων; Μήπως η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας, και κυρίως η εξέτασή της στις Πανελλαδικές, θεωρείται μοντερνισμός και προοδευτισμός, ενώ τα Λατινικά αναχρονισμός και μαύρη συντήρηση;

Κικη Αλατζογλου, Αθήνα

Η ραχοκοκαλιά και περί συμβούλων

Κύριε διευθυντά

Σχετικά με το σχόλιό σας για τη ραχοκοκαλιά του κράτους, το οποίο για όσους έχουμε γνωρίσει σε βάθος τη δημόσια διοίκηση αγγίζει το μεγάλο, διαχρονικά, πρόβλημα που δημιούργησαν κυρίως οι εκάστοτε εξουσιάζοντες.

Εκείνοι με τους παντοειδείς, συνήθως ανίδεους «συμβούλους» που, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, επιδιώκουν προσωπική επαγγελματική καταξίωση, επέτειναν την απαξίωση της ιεραρχίας, κατέστρεψαν τον ιστό της δημόσιας διοίκησης και διέλυσαν την υπηρεσιακή πορεία πολλών άξιων λειτουργών.

Είναι επίσης γεγονός ότι ο φωτισμένος ηγέτης Κωνσταντίνος Καραμανλής διέκοπτε τους παρατρεχάμενους όχι μόνο με ένα νεύμα, αλλά και με την ουσιαστική λέξη «στο προκείμενο».

Μαιρη Μιχαηλιδου, Ιστορικός Τέχνης, Επίτιμη γεν. διευθύντρια υπουργείου Πολιτισμού

Και πεζόδρομοι και τραπεζόδρομοι

Κύριε διευθυντά

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε νέες πεζοδρομήσεις.

Οι πεζόδρομοι σε όλον τον κόσμο είναι ευπρόσδεκτοι, διότι καθιστούν τα κέντρα των πόλεων βιώσιμα και επανακατοικήσιμα.

Στην Ελλάδα, όμως, οι πεζοδρομήσεις έχουν ακριβώς το αντίστροφο αποτέλεσμα. Διώχνουν τους κατοίκους. Διότι είναι προσχηματικά πεζόδρομοι. Στην ουσία είναι τραπεζόδρομοι με καταστήματα εστίασης με μεγάφωνα που ηχοβολούν ρυθμικά μπάσα. Αποτέλεσμα: Σε όλες τις όμορες πολυκατοικίες δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί πριν από τις τρεις τα χαράματα. Οπότε φεύγουν οι κάτοικοι και έρχονται οι... «επιχειρηματίες».

Σημειώστε πως από τις 6.2.2020 οι διαμερισματικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του κ. Μπακογιάννη του 1ου διαμερίσματος (δηλ. του κέντρου), διαθέτοντας πλειοψηφία (6 στους 10), ψήφισαν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως την παράταση από τη 1 π.μ. (που ίσχυε) μέχρι τις 3 τα χαράματα! Για ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις εστίασης με μεγάφωνα που είχαν ζητήσει τέτοια παράταση.

Αυτό, βέβαια, δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο σε κατοικημένες περιοχές. Επειδή οι αποφάσεις των δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου αναρτώνται στο Διαδίκτυο (η παραπάνω φέρει τον αρ. 145/6.2.2020), μπορείτε να τη διαβάσετε.

Τούτου δεδομένου, λοιπόν, όταν ακούμε πεζοδρομήσεις από τον κ. Μπακογιάννη εύλογα μας πιάνει ο φόβος της αγρύπνιας και της αναγκαστικής μετοικήσεως.

Κωνσταντινος Ευσταθιαδης, Αθήνα

Πειστικές απαντήσεις για την «πηγή» του ιού

Κύριε διευθυντά

Είμαι τακτικός αναγνώστης σας και τις τελευταίες ημέρες έχω διαβάσει αρκετά σχετικά με το εάν ο ιός SARS-CoV-2 είναι εργαστηριακό κατασκεύασμα ή όχι και διαπιστώνω ότι εκφράζουν στην εφημερίδα σας τη γνώμη τους διάφοροι έγκριτοι επιστήμονες. Αλλά επίσης διαπιστώνω ότι κανένας τους δεν έχει εργασθεί σε κάποιο από τα γνωστά ερευνητικά κέντρα που διαχειρίζονται και πειραματίζονται με τέτοιους ιούς (SARS, MERS…). Ετσι λοιπόν λέγονται και γράφονται μόνον απόψεις χωρίς «τεκμηριωμένες επιστημονικά αποδείξεις», με αποτέλεσμα να παραμένει ακόμη άγνωστη στο ευρύ ενδιαφερόμενο κοινό η προέλευση του θανατηφόρου αυτού ιού.

Είναι απορίας άξιον γιατί δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί οι απαντήσεις, οι γνώμες και οι απόψεις των επιστημόνων που εργάζονται ή εργάζονταν στα εν λόγω ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ και της Κίνας;

Τακης Παπακωνσταντοπουλος