Ως και 800 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε τόκους κατά τη διάρκεια ζωής των δανείων (10 χρόνια) θα πληρώσει η Ελλάδα αν κάνει χρήση των πόρων της νέας πιστωτικής γραμμής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλός του, Κλάους Ρέγκλινγκ. Η δήλωση του κ. Ρέγκλινγκ έλαβε χώρα στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Eurogroup.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, εγκρίθηκε η νέα πιστωτική γραμμή (το Pandemic Crisis Support). Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Διοικητών του Μηχανισμού (τους υπουργους Οικονομικών της Ευρωζώνης), ο Μάριο Σεντένο μίλησε για «ένα καινοτόμο εργαλείο με ευνοϊκούς όρους δανεισμού και χωρίς όρους μακροοικονομικής προσαρμογής». Ο κ. Ρέγκλινγκ, από την πλευρά του, επανέλαβε ότι «ο μόνος όρος που συνδέεται με αυτή τη χρηματοδοτική στήριξη είναι η απαίτηση τα χρήματα να δαπανηθούν για την κάλυψη έμμεσων και άμεσων υγειονομικών δαπανών που έχουν σχέση με την πανδημία».

Κατά τα άλλα, στη τηλεδιάσκεψη έγινε πολύωρη συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον τέταρτο πυλώνα της πανευρωπαϊκής απάντησης στη νέα οικονομική κρίση. Εν όψει της κατάθεσης της εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο εργαλείο στις 27 Μαΐου, η αποψινή τηλεδιάσκεψη, με την ευρεία σύνθεση (των «27»), ήταν μία ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να αναδείξουν τις δικές τους προτεραιότητες για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί.

Ο κ. Σεντένο χαρακτήρισε τη συζήτηση για το Ταμείο «διερευνητική», αλλά είπε ότι «παρείχε μία καθοδήγηση για το που μπορεί να βρεθεί μία πολιτική ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα». Ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Πάολο Τζεντιλόνι είπε ότι υπάρχει «περίσσεια αποφασιστικότητα» στις τάξεις της Επιτροπής για ένα σχέδιο ανάκαμψης που θα είναι επαρκώς φιλόδοξο για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι επανέλαβε «την αναγκαιότητα αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο να είναι γενναίο σε μέγεθος, να είναι εμπροσθοβαρές, να έχει μεγάλη διάρκεια, να έχει ευελιξία, να περικλείει επιχορηγήσεις και να αφορά – κυρίως – κλάδους και χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση».

Νωρίτερα σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία (505-119, με 69 αποχές) ψήφισμα το οποίο ζητά το Ταμείο Ανάκαμψης να είναι μεγέθους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό προτείνεται να προκύψει μέσω έκδοσης ομολόγων της Ε.Ε., με την εξυπηρέτηση του χρέους να γίνεται με τη χρήση των ενισχυμένων ίδιων πόρων του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού.

Επιπλέον, το πρωί, συμφωνήθηκαν σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών και οι τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με πρόγραμμα επιδότησης εργασίας SURE. Η επίσημη υιοθέτηση του κανονισμού για το SURE θα γίνει στις 19 Μαΐου. Απομένει τώρα η έγκριση της συμφωνίας για τις εγγυήσεις στα κράτη-μέλη (αξίας 25 δισ. ευρώ), που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αντλήσει 100 δισ. ευρώ στις αγορές με τα οποία θα χορηγήσει χαμηλότοκα δάνεια στις χώρες που θα τα αιτηθούν. Αναμένεται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες στα κράτη-μέλη να έχουν ολοκληρωθεί λίγο μετά την 1η Ιουνίου.

Ο κ. Τζεντιλόνι, στη συνέντευξη Τύπου, είπε ότι «βασιζόμαστε στην ταχύτητα με την οποία κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες», αλλά εκτίμησε ότι το SURE θα είναι πλήρως διαθέσιμο «τον Ιούλιο». Το πρόγραμμα θα είναι ενεργό ως το τέλος του 2022, αλλά αν η κρίση δεν έχει παρέλθει ως τότε, θα μπορεί να παραταθεί για διαδοχικές εξάμηνες περιόδους, κατόπιν εισήγησης της Κομισιόν. Ο κ. Σταϊκούρας χαρακτήρισε το SURE «ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των θέσεων εργασίας, από το οποίο η Ελλάδα επιδιώκει να λάβει σημαντικά κονδύλια για τη βραχυχρόνια στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων».



Αντιθέτως με το SURE, εκκρεμεί ακόμα η συμφωνία του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το πανευρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων 25 δισ. ευρώ, που υπολογίζεται – μάλλον υπερ-αισιόδοξα – ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει χρηματοδότηση 200 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες. Όπως παραδέχθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για την εμβέλεια των εγγυήσεων (αν αφορούν μόνο μικρομεσαίες ή και πιο μεγάλες εταιρείες) και το ύψος των ζημιών που θα απορροφήσουν. «Θέση της χώρας μας είναι οι πόροι να κατευθυνθούν κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη στήριξη της ρευστότητας και της οικονομικής δραστηριότητας στην παρούσα, ιδιαίτερα δύσκολη, οικονομική συγκυρία», είπε σχετικά με το ζήτημα αυτό ο κ. Σταϊκούρας.