H δόκτωρ Tζούντι Μίκοβιτς (κατέχει πτυχίο Βιολογίας και μάστερ στη Μοριακή Βιολογία) έχει αναδειχθεί σε ηρωίδα από πολλούς συνωμοσιολόγους το τελευταίο διάστημα.

Το ξέσπασμα της COVID-19 αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία και μετάδοση νέων θεωριών συνωμοσίας, συνασπίζοντας ομάδες που ισχυρίζονται ότι τα εμβόλια είναι ολέθρια για τον άνθρωπο με υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ και με ακροδεξιές ομάδες. Η στροφή πολλών ανθρώπων προς τις θεωρίες συνωμοσίας την εποχή της πανδημίας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν καταφέρνουν να καλύψουν σημαντικές ψυχολογικές ανάγκες τους, όπως να αισθάνονται ασφαλείς, να ανήκουν σε μια ομάδα ανθρώπων και να κατέχουν γνώση, σύμφωνα με καθηγητές Κοινωνικής Ψυχολογίας.

Σε πρόσφατο άρθρο των New York Times, η ρεπόρτερ Ντέιβι Αλμπα παρουσιάζει με ποιον τρόπο ομάδες που υποστηρίζουν και διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας, από το κίνημα κατά των εμβολίων μέχρι τους υποστηρικτές της θεωρίας συνωμοσίας QAnon και ακροδεξιές ομάδες, εκμεταλλεύονται την αβεβαιότητα και τον υπαρξιακό φόβο που προκαλεί η πανδημία για να κατασκευάσουν κακούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας (5G) και ο δρ Αντονι Φάουτσι, εκ των σημαντικότερων επιστημόνων στη μάχη κατά του νέου κορωνοϊού. Ο Φάουτσι άρχισε να γίνεται στόχος υποστηρικτών θεωριών συνωμοσίας, ακροδεξιών ομάδων και υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο, όταν άρχισε να αντικρούει, πολύ προσεκτικά και με τακτ, ορισμένες από τις αντιεπιστημονικές απόψεις που εκφράζει ο Τραμπ.

Παράλληλα, οι ομάδες αυτές κατασκεύασαν και τους δικούς τους ήρωες, με σημαντικότερη τη δόκτορα Τζούντι Μίκοβιτς. Σε βίντεο που είχε αναρτηθεί την περασμένη εβδομάδα στο YouTube, η Μίκοβιτς παρουσιάζει μια μυστική (προφανώς μέχρι εκείνη τη στιγμή) συνωμοσία στην οποία συμμετέχουν μέλη της παγκόσμιας ελίτ, όπως ο Γκέιτς και ο Φάουτσι, με στόχο να εκμεταλλευθούν την πανδημία, ώστε να αποκομίσουν κέρδη και πολιτική δύναμη. Το βίντεο είχε περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια προβολές (προτού το κατεβάσουν το YouTube και το Facebook ως ανακριβές σχετικά με την COVID-19), ενώ χάρη στην υποστήριξη ακροδεξιών εφημερίδων και σάιτ (The Epoch Times, The Gateway Pundit) και υποστηρικτών της θεωρίας QAnon, το βιβλίο της Μίκοβιτς «Plague of Corruption» βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην κορυφή του καταλόγου με τις πωλήσεις τυπωμένων βιβλίων της Amazon, αναφέρει το άρθρο των New York Times. Στο βίντεο διάρκειας 26 λεπτών, το οποίο αποτελεί τμήμα ενός αμφίβολης ποιότητας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Plandemic», η δρ Μίκοβιτς (κατέχει πτυχίο Βιολογίας και μάστερ στη Μοριακή Βιολογία) υποστηρίζει ότι ο δρ Φάουτσι απέκρυψε την έρευνά της για το πώς βλάπτουν τα εμβόλια το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων και ότι η μόλυνση από ασθένειες όπως η COVID-19 οφείλεται ακριβώς στην εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλούν τα εμβόλια.

Η δρ Μίκοβιτς είχε απολυθεί από το Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease το 2011, όταν είχε αποδειχθεί, κατόπιν μελέτης που είχε παραγγείλει ο δρ Φάουτσι στον δρα Ιαν Λίπκιν, διευθυντή του Κέντρου Λοιμώξεων και Ανοσίας του πανεπιστημίου Κολούμπια, ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ του ρετροϊού XMVR, που υφίσταται στα ποντίκια, και του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης. Σε συνέντευξη Τύπου στο Κολούμπια τον Σεπτέμβριο του 2012, η δρ Μίκοβιτς είχε παραδεχθεί ότι η σύνδεση που περιέγραφε στην αρχική έρευνά της μεταξύ του ρετροϊού και του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης «απλώς δεν υπήρχε». Αυτό δεν εμπόδισε τους υποστηρικτές της θεωρίας συνωμοσίας QAnon –που ισχυρίζονται ότι το «βαθύ κράτος» και μια παγκόσμια σέκτα σατανιστών παιδόφιλων που ελέγχει τα πάντα συνωμοτούν κατά του Nτόναλντ Τραμπ– να ενισχύσουν τη Μίκοβιτς και τις κατηγορίες της κατά του Φάουτσι και κατά των εμβολίων.

Οπως εξηγεί στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News η Κάρεν Ντάγκλας, καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Κεντ, ορισμένες από τις πλέον εξωφρενικές θεωρίες έχουν μεγάλη απήχηση διότι αυτοί που τις ασπάζονται προσπαθούν να καλύψουν την ψυχολογική ανάγκη για ακριβή γνώση, την ανάγκη να νιώσουν ασφαλείς όταν αισθάνονται αδύναμοι και φοβισμένοι και την ανάγκη να έχουν θετική άποψη για τον εαυτό τους και την ομάδα στην οποία ανήκουν. Οι έρευνές της δείχνουν πως δεν καταφέρνουν τα καλύψουν τις ψυχολογικές ανάγκες τους ούτε με τις θεωρίες συνωμοσίας.

Οι υποστηρικτές των θεωριών συνωμοσίας συνήθως αισθάνονται δυσπιστία απέναντι στις κυβερνήσεις και σε ομάδες «άλλων» που κρύβουν την αλήθεια από τον λαό, προσθέτει ο δρ Μαρκ Τούτερς, ο οποίος ερευνά ριζοσπαστικές πολιτικές υποκουλτούρες στο Διαδίκτυο στο πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ. Η Ντάγκλας προειδοποιεί ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί η διάδοση θεωριών συνωμοσίας και πως μόνο η έγκαιρη κατάρριψή τους μέσω πληροφοριών και λογικών επιχειρημάτων είναι κάπως αποτελεσματική.