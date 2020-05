Σε «πρώτο πλάνο» παγκοσμίως η επαναλειτουργία της Ακρόπολης

Σε πρώτο «πλάνο» πολλών διεθνών μέσων ενημέρωσης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας η επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, που συνέπεσε και με την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων.

Εικόνες από τον Ιερό Βράχο μετέδωσαν πολλά διεθνή δίκτυα από την Ευρώπη και όχι μόνο, τονίζοντας και τη συμβολική σημασία της επαναλειτουργίας μετά από δύο μήνες: τόσο τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, όσο και το γεγονός ότι η Ελλάδα, μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας, ετοιμάζεται με προσεκτικά βήματα να υποδεχθεί τουρίστες με ασφάλεια.

«Οι επισκέπτες θα έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν όλους τους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους στη χώρα, μετά από κλείσιμο δύο μηνών λόγω της πανδημίας», αναφέρει χαρακτηριστικά το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ ειδικά ρεπορτάζ αφιέρωσαν μεταξύ άλλων το ABC News και το BBC.

As Greece reopens iconic archaeological sites after incredible success combating coronavirus, @ABC News' @JamesAALongman is in Athens where they're introducing precautions as they figure out how to welcome tourists back safely. https://t.co/8bpXG7e8lm pic.twitter.com/3Hv3wvhR9h