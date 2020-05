Τα 60 τραγούδια που «έσωσαν τη ζωή» του Bono (βίντεο)

Ο Μπόνο (Bono) έγινε 60 χρόνων και γιορτάζει τα γενέθλιά του με 60 διαφορετικές επιστολές που έγραψε στους μουσικούς του ήρωες ως θαυμαστής τους. Σε όλους, από τους Beatles και τους Ramones μέχρι την Μπιγιονσέ (Beyoncé) και την Μπίλι Άιλις (Billie Eilish).

«Αυτά είναι κάποια τραγούδια που έσωσαν τη ζωή μου» έγραψε ο διάσημος τραγουδιστής του rock συγκροτήματος, U2. «Αυτά, χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσα να ζήσω... αυτά που με έφεραν από εκεί έως εδώ, από το μηδέν στα 60... μέσα απ' όλους τους μπελάδες, όλων των ειδών τα προβλήματα, από τα σοβαρά ως τα χαζά... και τη χαρά, κυρίως τη χαρά».

These are some of the songs that saved my life…. the ones I couldn’t have lived without… the ones that got me from there to here, zero to 60… through all the scrapes, all manner of nuisance, from the serious to the silly… and the joy, mostly joy… https://t.co/V7TKfStr6J pic.twitter.com/hiRednbxHf