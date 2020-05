Γιάννης Τσάκαλος*

Eίναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε το πρόβλημα ως ευκαιρία, να προτάξουμε το «εμείς» έναντι του «εγώ» και να επενδύσουμε στον τουρισμό με ένα νέο αφήγημα. Να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να μετατρέψουμε το πλάνο επιβίωσης σε πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, που θα έχει απτά αποτελέσματα, θα γεμίσει ελπίδα όλο τον κλάδο του τουρισμού και θα συμπαρασύρει και όσους κλάδους είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένοι μαζί του. Πέραν της μεγάλης συμβολής του στο ΑΕΠ της χώρας, ο τουρισμός είναι ο διεθνής πρεσβευτής του brand «Ελλάδα». Όση αξία προσθέτουμε σε αυτό τόση θα εισπράττει αντίστοιχα ο παραγωγός ελαιολάδου, ο οινοποιός κ.ά. Είναι λοιπόν μια υπόθεση που μας αφορά όλους και γι’ αυτό πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο.

Θεωρώ ότι η επταετία 2023-2030 θα είναι η καλύτερη που είδε ποτέ ο τουρισμός σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζω ότι αυτή είναι μια αισιόδοξη προσέγγιση, αφού λάβουμε υπόψη μας ότι η μεσαία τάξη μέχρι το 2030 θα είναι πάνω από το 50%, αποτελούμενη κυρίως από Millennials και Generation Z, γενιές που έχουν γεννηθεί να ταξιδεύουν και θα διαθέτουν διπλάσια αγοραστική δύναμη, προερχόμενοι κυρίως από Ασία και Ινδία. Επίσης, η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να βιώσει νέες εμπειρίες, που θα τον εξελίξουν συναισθηματικά, ειδικά μετά την απομόνωση, θα είναι πολλαπλάσια.

Ο ίδιος ο προορισμός αναδεικνύεται τώρα πιο σημαντικός από ποτέ. Ωστόσο, οποιαδήποτε μεμονωμένη καμπάνια χωρίς στρατηγική δεν θα πετύχει ποτέ τους στόχους της. Εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα, στο νέο αυτό αφήγημα θα πρέπει να έχουν εξέχουσα θέση η γαστρονομία και ο οίνος, ο πολιτισμός, η σύγχρονη τέχνη, η νέα Ελλάδα στο σύνολό της, οι άνθρωποί της. Κάθε σημείο αυτής της χώρας έχει μια συναρπαστική ιστορία να διηγηθεί, κάθε μέρα, κάθε μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Είμαι σίγουρος ότι κάθε ταξιδιώτης σε όλο τον κόσμο θα ήθελε να είναι μέρος τους. Ο ταξιδιώτης μπορεί να κάνει σκι, πεζοπορία, οινογνωσία, kite surfing, να ανακαλύψει την άγρια ομορφιά των ελληνικών βουνών, να επισκεφθεί μουσεία και εκθέσεις τέχνης δώδεκα μήνες τον χρόνο, όχι μόνο τη θερινή περίοδο. Kαι όλα αυτά, ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα. Όπως θα έλεγαν και οι οινόφιλοι, ήρθε η ώρα να αναδείξουμε το terroir και τη μοναδικότητα του κάθε τόπου. Αυτά είναι που κάνουν την Ελλάδα μοναδική και μπορούν πραγματικά να εμπλουτίσουν το τουριστικό μας αφήγημα και να μας διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό.

Το νέο λοιπόν αφήγημα προτείνω να βασίζεται στο ότι η Ελλάδα είναι μια «ανοιχτή» χώρα με ανοιχτόκαρδους ανθρώπους, που ξέρουν να υποδέχονται τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο και να τους προσφέρουν πραγματικά μοναδικές στιγμές. Όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το φθινόπωρο, τον χειμώνα και την άνοιξη. Να επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πάντα «ανοιχτή» –Always open country, people, hearts, skies–, ειδικά τη φετινή χρονιά και μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτους, και να αδράξει κάθε ευκαιρία για να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ταξιδιώτες, αφήνοντας μια λαμπρή παρακαταθήκη για το μέλλον.

Οι σύγχρονοι ήρωες των καιρών μας είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι όσοι συμβάλλουν καθημερινά στην προσπάθεια να σώζονται ζωές. Προτείνω λοιπόν να τους τιμήσουμε, καλώντας τους να επισκεφθούν τη χώρα μας δωρεάν για μία εβδομάδα, μέσα από τη δράση «Greece welcomes the modern heroes of our times» (σ.σ.: «Η Ελλάδα καλωσορίζει τους σύγχρονους ήρωες της εποχής μας»), την περίοδο από Οκτώβριο του 2020 έως Απρίλιο του 2021, να τους τιμήσουμε και να τους φροντίσουμε όπως τους αξίζει. Κυρίως από τις ευρωπαϊκές χώρες, δείχνοντας την αλληλεγγύη μας, αλλά παράλληλα και σε συνδυασμό με την εξαιρετική διαχείριση της χώρας στο πλαίσιο της κρίσης να δείξουμε το σύγχρονο πρόσωπό της. Εδώ, στον τόπο όπου γεννήθηκε η φιλοξενία, πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι είναι πάνω από όλα. Αυτό το μήνυμα, ότι η Ελλάδα νοιάζεται, η Ελλάδα επενδύει στις ανθρώπινες αξίες και το αποδεικνύει μέσα από αυτή τη δράση, θα φτάσει σε όλο τον κόσμο σε λίγες μόνο ημέρες.

Τέλος, όσον αφορά τον εγχώριο τουρισμό, θα πρότεινα φέτος ειδικά να βρούμε χαρά στην αγάπη για τη χώρα μας και να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες. Αντί να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, ας επισκεφθούμε όλα εκείνα τα μέρη της πατρίδας που είχαμε στην ταξιδιωτική λίστα μας. Ας αγαπήσουμε την Ελλάδα ξανά και μέσα από την πρωτοβουλία (Relove Greece) ας ανακαλύψουμε τις ομορφιές της.

Αν ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ με τις τρεις δράσεις που προτείνω σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο και τα εφαρμόσουμε με σύγχρονες τεχνικές και ολιστική προσέγγιση, πιστεύω ότι μπορούμε όχι μόνο να ανασχέσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της χρονιάς, αλλά και να αποκτήσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να καταφέρουμε να γυρίσουμε την κρίση σε ευκαιρία, ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Όχι μόνο για έξι μήνες ή έναν χρόνο, αλλά για τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα κάνει το μέλλον μας καλύτερο.

* Ο Γιάννης Τσάκαλος είναι CEO της ΑQ Strategy

Διαβάστε ακόμη: ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ