Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι παίρνει υδροξυχλωροκίνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι παίρνει υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαφημίζει ως πιθανή «θαυματουργή θεραπεία» για την ασθένεια Covid-19, παρά τις ιατρικές προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση του ως προληπτικό φάρμακο κατά του κορωνοϊού.

«Το παίρνω την τελευταία μιάσιμη εβδομάδα. Το παίρνω επειδή ακούω πολύ καλά πράγματα». δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Ξέρετε την έκφραση: τι έχεις να χάσεις;» πρόσθεσε.

"I happen to be taking it ... right now, yeah" -- Trump claims he's taking hydroxychloroquine, a drug he's touted as a potential coronavirus treatment despite a lack of evidence that can lead to potentially fatal heart problems pic.twitter.com/zxiNxlyfEs