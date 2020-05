Πρωτότυπη ιδέα για την τήρηση των αποστάσεων στις καφετέριες

Καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν σιγά-σιγά να ζωντανεύουν και πάλι, ανοίγοντας τις καφετέρειες και τα καταστήματα εστίασης, οι ιδιοκτήτες τηρούν τα ειδικά πρωτόκολλα διάταξης των τραπεζοκαθισμάτων για να αποφευχθεί δεύτερο κύμα πανδημίας και κάποιοι γίνονται ακόμα πιο... ευρηματικοί.

Στην γερμανική πόλη Schwerin, πρωτεύουσα του κρατιδίου Mecklenburg-Vorpommern στα βορειοανατολικά της χώρας, οι ιδιοκτήτες του «Café Rothe Schwerin» είχαν μια πρωτότυπη ιδέα για την ασφάλεια των πελατών.

Το καφέ άνοιξε προσφάτως και τοποθέτησε τα «τραπεζάκια έξω» σε απόσταση 1,5 μέτρου το ένα από το άλλο, όπως ακριβώς υποχρεούται να κάνει κάθε κατάστημα εστίασης. Όμως, η ιδιοκτήτρια, η Jacqueline Rothe έκανε ένα βήμα παραπέρα για να εξασφαλίσει το ότι οι πελάτες κρατούν μεταξύ τους τις αποστάσεις ασφαλείας: προσφέρει σε κάθε πελάτη ένα ψάθινο καπελάκι στο οποίο είναι προσαρμοσμένα δύο βοηθητικά κολύμβησης σε πισίνα, γνωστά ως «μακαρόνια».

