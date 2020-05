Τα βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς γι' αυτό το καλοκαίρι (και γιατί)

Κάθε καλοκαίρι, ο Μπιλ Γκέιτς συνηθίζει να προτείνει βιβλία για διάβασμα. Η φετινή λίστα του είναι συντονισμένη στη συγκυρία της πανδημίας: ένα από τα βιβλία που συνιστά ερευνά και εξηγεί την προηγούμενη παγκόσμια πανδημία.

«Ζούμε, σήμερα, καιρούς χωρίς προηγούμενο. Αλλά αν αναζητάτε ένα ιστορικό ανάλογο, η πανδημία της γρίπης του 1918 είναι το πλησιέστερο που μπορείτε να βρείτε» γράφει με αφορμή το βιβλίο «The Great Influenza» του John M. Barry. Και συνεχίζει: «Ο Barry θα σας διδάξει σχεδόν τα πάντα που πρέπει να ξέρετε για μια από τις πιο θανατηφόρες εξάρσεις επιδημίας στην ανθρώπινη ιστορία. Ακόμη κι αν το 1918 ήταν πολύ διαφορετική εποχή σε σχέση με το σήμερα. Το "The Great Influenza" είναι μια καλή υπενθύμιση για το ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε πολλές από τις ίδιες προκλήσεις».

