ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

7 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΤΑΞΙΟ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΣΛΟΥΡΠ
    Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΛΟΥΡΠ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
  • ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΕΤΟΚΟΥΜΠΑ
    ΤΑ ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΜΑΝΙΚΕΤΟΚΟΥΜΠΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΓΚΑΣΤΟΝΕ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙ
  • ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
    ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΑΘΕ ΛΑΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
  • ΠΕΖΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ
    Ο ΤΖΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΚ ΚΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΠΙΑΝΟΥΝ ΚΛΕΦΤΕΣ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΚΥΛΩΝ
    Ο ΦΕΘΡΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ
  • ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚ ΝΤΑΚ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ... ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΑΚΚΟ ΕΧΕΙ Η ΦΑΒΑ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 22/5 (Νο. 310)

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