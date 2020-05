Το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ της Apple TV συνδυάζει αρχειακό υλικό με τον ζωντανό λόγο των Beastie Boys επί σκηνής.

H ιστορία των Beastie Boys

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2020)

Σκηνοθεσία: Σπάικ Τζόνζι

Εμφανίζονται: Μάικ Ντάιαμοντ, Ανταμ Χόροβιτς, Μπεν Στίλερ

Οι μοναδικοί Beastie Boys αυτοβιογραφούνται επί της ουσίας μέσα από ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ της Apple TV που συνδυάζει αρχειακό υλικό με τον ζωντανό λόγο των πρωταγωνιστών - παρουσιαστών επί σκηνής. Σε ένα κατάμεστο θέατρο της Νέας Υόρκης, ο Μάικ Ντι και ο Ανταμ Χόροβιτς (ο τρίτος της παρέας, Ανταμ Γιάουκ, απεβίωσε το 2012, μόλις στα 47 του) έρχονται για να αφηγηθούν σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής μουσικής πορείας και –κυρίως– μιας μοναδικής φιλίας που τους συνδέει. Ο βραβευμένος με Οσκαρ Σπάικ Τζόνζι («Her») σκηνοθετεί την εκδήλωση σε στυλ που ανακαλεί έντονα τις περίφημες παρουσιάσεις νέων προϊόντων της Apple: μια απολύτως άδεια σκηνή, δύο παρουσιαστές και μια πελώρια βιντεοπροβολή στο φόντο. Η ιδέα αποδεικνύεται λειτουργική κυρίως χάρη στο ταλέντο –προφανώς και στην καλή προετοιμασία– των Ντάιαμοντ και Χόροβιτς, οι οποίοι αφηγούνται άψογα την ιστορία τους, κάνοντας συνεχώς αστεία. Από το ελαφρώς παιδιάστικο αλλά τρομερά επιτυχημένο «Fight for your right to party» μέχρι τους ύμνους σαν το «Sabotage», η πορεία της πρωτοποριακής μπάντας που πάντρεψε την πανκ - ροκ κληρονομιά με το χιπ χοπ περνάει μπροστά από τα μάτια μας με κάθε λεπτομέρεια. Συστήνεται σε φαν και μη.



Aquarius

ΔΡΑΜΑ (2017)

Σκηνοθεσία: Κλέμπερ Μεντόζα Φίλιο

Ερμηνείες: Σόνια Μπράγκα,

Κάρλα Ρίμπας, Ουμπέρτο Καράο



Από την πλατφόρμα του Cinobo διαλέγουμε μία από τις σπάνιες βραζιλιάνικες ταινίες που φθάνουν ώς τα μέρη μας. Η Κλάρα είναι μια συνταξιούχος μουσικοκριτικός που ζει μόνη, μετά τον θάνατο του άνδρα της, στο καλόγουστο διαμέρισμά της, μέρος ενός γραφικού αλλά ερημωμένου πια συγκροτήματος κατοικιών (του Αquarius), στην παραλία της πόλης Ρεσίφε. Οταν κάποια μέρα οι εκπρόσωποι της κατασκευαστικής εταιρείας που έχει αγοράσει όλο το υπόλοιπο κτίριο θα παρουσιαστούν και στη δική της πόρτα, εκείνη θα αρνηθεί κατηγορηματικά να αφήσει το σπίτι της.

Ο Κλέμπερ Μεντόζα Φίλιο δημιουργεί ένα μεγάλης διάρκειας τρυφερό φιλμ με πρωταγωνίστρια μια δυναμική γυναίκα και τις μνήμες που εκείνη, ως κόρη οφθαλμού, είναι αποφασισμένη να προστατεύσει. Το φιλμ χρησιμοποιεί τη ρουτίνα της καθημερινότητας, με τα σημαντικά και τα ασήμαντά της, προκειμένου να αναδείξει ακριβώς την αξία της· αξία η οποία απειλείται στο όνομα μιας δήθεν προόδου, που θεωρεί καθετί παλιό εξ ορισμού άχρηστο και παρωχημένο.

HOME CINEMA

Σκοτεινό θρίλερ στην πολύχρωμη Ιμπιζα

White Lines

ΘΡΙΛΕΡ (2020)

Δημιουργός: Αλεξ Πίνια

Ερμηνείες: Λόρα Χάντοκ,

Νούνο Λόπεζ, Ντάνιελ Μέις



Στον ηλιόλουστο, γεμάτο μουσική και τρελά πάρτι κόσμο της Ιμπιζα μας ταξιδεύει η νέα σειρά του Netflix, η οποία ωστόσο δεν είναι κάποια ανάλαφρη κομεντί αλλά ένα θρίλερ μυστηρίου με τα όλα του. Κάπου στην έρημο της Αλμερία, έρχεται στο φως το πτώμα ενός νεαρού Αγγλου DJ, άλλοτε θρύλου της σκηνής της Ιμπιζα, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από 20 χρόνια. Αναζητώντας απαντήσεις, η αδελφή του που τον υπεραγαπούσε, ταξιδεύει στο νησί για να συναντήσει παλιούς φίλους και εχθρούς και να διαλευκάνει το μυστήριο. Εκεί θα ζήσει και η ίδια μια καινούργια περιπέτεια.

Ο δημιουργός του φαινομένου «La Casa de Papel» στήνει εδώ άλλο ένα καθηλωτικό θρίλερ, όχι τόσο εξοντωτικών ρυθμών, αλλά με μια διάχυτη όσο και γοητευτική μελαγχολία. Η δράση εκτυλίσσεται σε δύο χρόνους: στο παρελθόν βλέπουμε τον 20χρονο Αξελ, ο οποίος λατρεύει την ηλεκτρονική μουσική, να αποδρά από το καταθλιπτικό Μάντσεστερ πηγαίνοντας με τους δυο κολλητούς του στην Ιμπιζα, προκειμένου να εκπληρώσει τα όνειρά του. Εκεί σύντομα το ταλέντο του θα αναγνωριστεί· τα πάρτι, οι ουσίες κι ένας μεγάλος έρωτας θα τον κάνουν βασιλιά προτού εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Στο παρόν, η αδελφή του, Ζόι, θα έρθει αντιμέτωπη με όλα τα μυστικά και τις καινούργιες σκοτούρες μιας γενιάς σαραντάρηδων πια, οι οποίοι, αν και κάπως... ταλαιπωρημένοι, συνεχίζουν τις ζωές τους στους ρυθμούς της Ιμπιζα.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον της σειράς. Ο μικρόκοσμος του διάσημου νησιού, με τους επιχειρηματίες, τους τουρίστες, τους εμπόρους ναρκωτικών, τους «καμένους» και τους καλλιτέχνες του, αποτελεί ασυνήθιστο αλλά και ενδιαφέρον σκηνικό για να στηθεί μια τέτοια υπόθεση. Η μελαγχολία που λέγαμε παραπάνω έχει να κάνει με όλους αυτούς τους παράδοξους ήρωες, οι οποίοι μοιάζουν μονίμως να νοσταλγούν μια για πάντα χαμένη αθωότητα.