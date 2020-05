Σύμφωνα με τα στοιχεία, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία της Γης, οι τυφώνες και άλλοι τροπικοί κυκλώνες θα γίνονται ισχυρότεροι, διότι το θερμότερο νερό παρέχει περισσότερη ενέργεια, που τροφοδοτεί αυτές τις καταιγίδες. EPA / MARK WALLHEISER

Η κλιματική αλλαγή καθιστά παγκοσμίως τους τυφώνες ισχυρότερους και καταστροφικότερους, σύμφωνα με νέα μελέτη της αμερικανικής εθνικής υπηρεσίας για τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα (ΝΟΟΑ), η οποία βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από δορυφόρους τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Η ανάλυση εικόνων που είχαν τραβήξει οι δορυφόροι από το 1979 μέχρι το 2017 δείχνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας έχει αυξήσει κατά 8% την πιθανότητα ένας τυφώνας να ενισχυθεί και να φτάσει την κατηγορία 3 ή και υψηλότερη με ανέμους ταχύτητας 177 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

«Η τάση υπάρχει (σύμφωνα με τα στοιχεία) και είναι πραγματική», λέει στους NYT ο Τζέιμς Κόσιν, επικεφαλής της ομάδας επιστημόνων που συνέγραψε τη σχετική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι νόμοι της φυσικής υποδηλώνουν ότι καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία της Γης οι τυφώνες και άλλοι τροπικοί κυκλώνες θα γίνονται ισχυρότεροι, διότι το θερμότερο νερό παρέχει περισσότερη ενέργεια που τροφοδοτεί αυτές τις καταιγίδες.

Προσομοιώσεις με τη χρήση υπολογιστών δείχνουν ότι θα εμφανίζονται περισσότεροι και ισχυρότεροι τυφώνες καθώς θα αυξάνεται η θερμοκρασία. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα ήταν δύσκολο να επιβεβαιωθούν μέσω παρατήρησης αυτά τα μοντέλα, εξαιτίας της ύπαρξης σχετικά μικρού αριθμού τυφώνων κάθε χρόνο και της δυσκολίας που υπάρχει στη συλλογή στοιχείων, όπως η ταχύτητα του ανέμου στο εσωτερικό ενός τυφώνα. Ο δρ Κόσιν και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να υπερβούν αυτές τις δυσκολίες χρησιμοποιώντας εικόνες που είχαν συλλέξει δορυφόροι από όλο τον κόσμο και ερμηνεύοντάς τις μέσω ευρέως αποδεκτών αλγορίθμων.

Χρησιμοποίησαν στοιχεία από τυφώνες από ολόκληρο τον κόσμο και όχι απλώς από μια περιοχή, διότι έτσι μπορούσαν να μελετήσουν πολύ περισσότερα δεδομένα.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο της νέας έρευνας είναι ότι καθώς τα δεδομένα που μελετήθηκαν καλύπτουν 40 έτη (ενώ προηγούμενη μελέτη που είχαν δημοσιεύσει το 2013 κάλυπτε διάστημα 29 ετών), έχουν στατιστική σημασία. «Την πρώτη φορά είχαμε εντοπίσει τάσεις, αλλά δεν παρείχαν το επίπεδο εμπιστοσύνης που απαιτούσαμε», εξηγεί στους ΝΥΤ. «Τώρα τα δεδομένα είναι σαν να λένε, εντάξει, οι ιστορικές παρατηρήσεις βρίσκονται επίσης σε συμφωνία» με τη θεωρία και τα μοντέλα, προσθέτει. «Οταν εξετάζεις την εικόνα από ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχει η τάση να καλύπτεται η τοπική μεταβλητότητα. Αναδεικνύεται η τάση πάνω από τον θόρυβο», αν αναφέρει ο δρ Κόσιν.

Ο καθηγητής του ΜΙΤ και ειδικός στους τυφώνες Κέρι Εμάνουελ, ο οποίος δεν έχει σχέση με τη μελέτη, λέει πως τα ευρήματα «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με αυτά που περιμέναμε». Προσθέτει ωστόσο πως η αυξητική τάση που παρατηρείται στον Βόρειο Ατλαντικό δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην κλιματική

αλλαγή. Ορισμένοι επιστήμονες λένε ότι η αύξηση των καταιγίδων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στη φυσική μεταβολή της επιφανειακής θερμοκρασίας των υδάτων της θάλασσας.

Οποιες και αν είναι οι κύριες αιτίες, η μελέτη δείχνει πως η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την ένταση των τυφώνων στον Βόρειο Ατλαντικό και αλλού, επισημαίνει ο δρ Κόσιν.