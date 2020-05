Σε πιο ώριμο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών (100%), καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται από το ΤΑΙΠΕΔ η κατάρτιση της short list των υποψηφίων που θα περάσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Mε δύο ταχύτητες θα προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις των ενεργειακών επιχειρήσεων, με το εποπτεύον υπουργείο και το ΤΑΙΠΕΔ να δίνουν προτεραιότητα στα δίκτυα (ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ) που λόγω εγγυημένου ρυθμιζόμενου εσόδου δεν επηρεάζονται από την πτώση των χρηματιστηριακών αξιών.

Σε πιο ώριμο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών (100%) καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται από το ΤΑΙΠΕΔ η κατάρτιση της short list των υποψηφίων που θα περάσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Η λίστα, πάντως, των εννέα συνολικά υποψηφίων φαίνεται να έχει ήδη μικρύνει πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από το ΤΑΙΠΕΔ, αφού το νέο περιβάλλον της ύφεσης που διαμορφώνεται διεθνώς έχει οδηγήσει σε υπαναχώρηση κάποια από τα επενδυτικά funds που εμφανίστηκαν στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού.

Ισχυρό παραμένει, ωστόσο, το ενδιαφέρον της Ιtalgas, η οποία εμφανίζεται ως φαβορί του διαγωνισμού. Πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να ανοίξει πριν από το καλοκαίρι η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ενώ μέχρι την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών αναμένεται να έχει δρομολογηθεί και λύση για το ποσοστό στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ που κατέχει η ΕΝΙ μέσω της Ζeniθ (49%).

Η ιταλική εταιρεία έχει αποφασίσει την έξοδό της από τα δίκτυα και η λύση που εξετάζεται σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και το υπουργείο είναι μια δέσμευση για την πώληση του ποσοστού της στον στρατηγικό επενδυτή που θα προκύψει από τον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, η οποία κατέχει στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ το 51%.

Στρατηγικός επενδυτής

Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται και η έναρξη της διαδικασίας της μερικής ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία δρομολογήθηκε από τη ΔΕΗ με την πρόσληψη, την περασμένη εβδομάδα, της Goldman Sachs ως συμβούλου ιδιωτικοποίησης και παράλληλα συμβούλου για την κατάρτιση μελέτης αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμού της εταιρείας.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί διά του αρμόδιου υπουργού Κωστή Χατζηδάκη για την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και την παραχώρηση ενισχυμένων δικαιωμάτων στο μάνατζμεντ. Πέραν του εγγυημένου ρυθμιζόμενου εσόδου, οι επενδυτές προσβλέπουν και στις υπεραξίες του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, από την αξιοποίησή του για τεχνολογίες και δίκτυα 5G.

Πιο περίπλοκη αποδεικνύεται στην πράξη η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των δικτύων υψηλής τάσης μέσω της παραχώρησης επιπλέον ποσοστού του Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή. Πρόθεση της κυβέρνησης μέσω της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης είναι η είσοδος στον ΑΔΜΗΕ Ευρωπαίου διαχειριστή, με τελικό στόχο την ευθυγράμμισή της με την ευρωπαϊκή πολιτική περιορισμού του ρόλου της κινεζικής State Grid στο μάνατζμεντ της εταιρείας, όπου διατηρεί ενισχυμένα δικαιώματα παρά τον περιορισμό της συμμετοχής της στο 24% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η κινεζική πλευρά, βέβαια, δεν φαίνεται διατεθειμένη να απολέσει την ισχύ της στον ΑΔΜΗΕ και έχει κάνει σαφές στην ελληνική πλευρά ότι στην περίπτωση πώλησης ποσοστού του Δημοσίου θα αξιοποιήσει την οψιόν πρώτης προτίμησης. Η κυβέρνηση έχει επίσης ξεκαθαρίσει στην κινεζική πλευρά την πρόθεσή της για είσοδο Ευρωπαίου διαχειριστή στον ΑΔΜΗΕ και έχει μάλιστα βρει τρόπο για να ξεπεράσει το σκόπελο του προτιμησιακού δικαιώματος, μέσω της πώλησης μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ.

Ωστόσο, δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να έρθει σε ρήξη με την Κίνα, γι’ αυτό και προτίθεται να εξαντλήσει τα περιθώρια μιας συναινετικής λύσης μέσω ενός νέου κύκλου επαφών με φυσική παρουσία με την αποκατάσταση της δυνατότητας των μετακινήσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις με τον διαχειριστή της Ιταλίας, Terna, που ενδιαφέρεται για τον ΑΔΜΗΕ, αλλά και τον διαχειριστή του Βελγίου, Εlia, o oποίος είχε εμπλακεί και στις διαπραγματεύσεις για τη μεγάλη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Χωρίς προσκόμματα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μπορεί να προχωρήσει και ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου Καβάλας, το οποίο επίσης δεν επηρεάζεται από την κρίση αφού θα λειτουργήσει εν μέρει με ρυθμιζόμενο έσοδο.

Τον Σεπτέμβριο

Σε πιο χαμηλή ταχύτητα θα «τρέξει» ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αν και η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη, η αξία της επηρεάζεται από τις συνθήκες της χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ η αβεβαιότητα δυσκολεύει και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, που στην πλειονότητά τους είναι ελληνικές εταιρείες.

​​​​​​Η αξιολόγηση των προσφορών από το ΤΑΙΠΕΔ για την κατάρτιση της short list που θα περάσει στο στάδιο της υποβολής δεσμευτικών προσφορών αναμένεται τον Ιούλιο, μπορεί όμως να τραβήξει και για τον Σεπτέμβριο. Σε αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση θα επιδιώξει να κλείσει τις διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους για τις ρήτρες take or pay στη σύμβαση της ΔΕΠΑ με την Gazprom. To θέμα αξιολογείται κρίσιμο για την εμπορική ανθεκτικότητα της εταιρείας και σημαντική αβεβαιότητα για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, καθώς τα μερίδια της ΔΕΠΑ έχουν μειωθεί στο 30% και βαίνουν μειούμενα εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισμού. Για το 2019, ύστερα από διαπραγματεύσεις ο λογαριασμός που θα πληρώσει η ΔΕΠΑ στην Gazprom για ρήτρες take or pay έκλεισε στα 46 εκατ. δολάρια, το αντίστοιχο ποσό ωστόσο για το 2020 ξεπερνάει σύμφωνα με πληροφορίες τα 150 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση αναμένεται να εντάξει το θέμα στο πλαίσιο των γενικότερων ελληνορωσικών σχέσεων μέσω πρωτοβουλίας που θα αναλάβουν από κοινού τις αμέσως επόμενες ημέρες τα υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η αποκρατικοποίηση, τέλος, των ΕΛΠΕ έχει «παγώσει» λόγω της χαμηλής αποτίμησης της αξίας της μετοχής, αποτέλεσμα της ύφεσης και της αβεβαιότητας που επικρατεί στη διεθνή πετρελαϊκή αγορά.