"VOGUE" Ιουνίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή

Sun, Here We Come: Μετά από μια καταιγίδα, έρχεται πάντα ο ήλιος.

To νέο τεύχος Ιουνίου της Vogue Greece υποδέχεται τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με την ελπίδα ότι όσο υπάρχει φως, όλα μπορούν να πάνε καλά.

Αυτό πιστεύουν και τα πρόσωπα που θα βρείτε στις σελίδες του τεύχους, άνθρωποι φωτεινοί, δυναμικοί, αισιόδοξοι, αγωνιστές.

Σαν την Candice Huffine το μοντέλο που εδώ και 20 χρόνια προάγει με το έργο της το κίνημα του body positivity στη μόδα, κάνοντας τη βιομηχανία να ανοίξει την πόρτα της σε διαφορετικά πρότυπα ομορφιάς, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις τέλειες αναλογίες.

Ο προσωπικός της αγώνας μας γεμίζει αισιοδοξία, σαν το καλοκαίρι.

Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πιο αισιόδοξα εξώφυλλα σε μια τόσο αβέβαιη στιγμή για τον πλανήτη.

Tο νέο τεύχος της Vogue Greece κυκλοφορεί την Κυριακή 31/5 μαζί με την «Καθημερινή της Κυριακής». Μην το χάσετε!