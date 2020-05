Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με τον νέο ΥΠΕΞ του Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με το νέο υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκάμπι Ασκενάζι είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την οποία τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η ολοένα αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και η περιφερειακή συνεργασία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν ο προγραμματισμός του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, καθώς και συναντήσεων τόσο στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και του σχήματος 3+1, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τον τουρισμό μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ, χωρών με αντίστοιχα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερο θερμό κλίμα και επαναβεβαίωσε τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, σημείωναν οι ίδιες πηγές.

