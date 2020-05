Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η διμερής και η περιφερειακή συνεργασία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

