Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν με μάσκα εδώ και δύο μήνες

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν έκανε σήμερα την πρώτη δημόσια έξοδο εδώ και δύο μήνες, φορώντας μάσκα, για να παραστεί σε μια σύντομη τελετή κατάθεσης στεφανιού σε ένα μνημείο για τους βετεράνους του πολέμου, κοντά στην οικία του, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Memorial Day.

Τηρώντας τις αποστάσεις, χαιρέτισε καμιά δεκαριά βετεράνους και άλλους παρευρισκομένους και τους ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες τους.

Ο Μπάιντεν αντάλλαξε λίγες λέξεις με τους δημοσιογράφους, κρατώντας τη μαύρα μάσκα που φορούσε στο πρόσωπό του, γεγονός που δυσκόλευε τους άλλους να τον καταλάβουν. «Να μην ξεχνάμε τις θυσίες αυτών των ανδρών και γυναικών. Να μην τις ξεχάσουμε ποτέ», είπε.

Αφού κατέθεσε ένα στεφάνι στο μνημείο για τους βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του Πολέμου της Κορέας, ο Δημοκρατικός δήλωσε επίσης: «Είναι ωραία που βγήκα από το σπίτι μου».

