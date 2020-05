Άλλαξε η πανδημία τον τρόπο που φλερτάρουμε, ερωτευόμαστε, κάνουμε σχέσεις; Όπως φαίνεται, πολύ. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν οι παραπάνω αλλαγές είναι προς το καλύτερο – και αν θα είναι μόνιμες.

Στη ζωή του 33χρονου Αλέξανδρου ο κορονοϊός ήρθε την ίδια εποχή με το κορίτσι. Πάνω που γνωρίστηκαν και κατάλαβαν ότι αρέσουν ο ένας στον άλλο, προέκυψε η πανδημία και αμέσως μετά η καραντίνα. Ήταν τόσο φρέσκια η γνωριμία, που η σχέση άλλαξε σε όλα τα επίπεδα. «Δεν κάναμε ραντεβού, αν και προλάβαμε μια υπέροχη βόλτα την τελευταία Κυριακή πριν από το lockdown, οπότε είχαμε το Κέντρο όλο δικό μας. Η άδεια Πλάκα ήταν βγαλμένη από ταινία και για λίγο ξεχάσαμε τον κορονοϊό. Από την επόμενη ημέρα, βέβαια, χρειαζόταν να στέλνουμε το περίφημο 4 στο 13033 για να μπορέσουμε να βρεθούμε. Περάσαμε όλη την καραντίνα χωρίς τίποτε από όλα αυτά που κάνει ένα ζευγάρι στην αρχή του φλερτ, χωρίς ραντεβού, ποτά, εξόδους με φίλους, αλλά στο σπίτι. Αυτό, όμως, μας έφερε πιο κοντά πιο γρήγορα και σίγουρα βοήθησε και τους δύο να αντεπεξέλθουμε σε όλο αυτό. Πού και πού ανεβαίναμε στον λόφο του Αρδηττού για περπάτημα ή πηγαίναμε βόλτα στο Α΄ Νεκροταφείο. Νομίζω ότι ο ιός μάς έφερε πιο κοντά. Ελπίζω όμως να τελειώσει γρήγορα. Γιατί έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε».



Ξέραμε τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας, αλλά κανείς δεν μας είχε προετοιμάσει για τον έρωτα στα χρόνια του κορονοϊού. Οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι singles ή οι φρεσκοερωτευμένοι σε αυτή την πανδημία ακούγονταν ασήμαντες ή πολυτελείας σε μια εποχή που ο πλανήτης ολόκληρος ήρθε αντιμέτωπος με τον φόβο της ασθένειας, του θανάτου και της ανεργίας. Συχνά μάλιστα έδωσαν τροφή και για χιούμορ στο διαδίκτυο. Στις αγγλόφωνες χώρες, η πιο συνηθισμένη ατάκα «πεσίματος» στα σόσιαλ μίντια ήταν το «Ιf COVID doesn’t take you out, can I?», ένα λογοπαίγνιο που έγινε meme πολύ σύντομα, ενώ πολλοί παραλλήλισαν την κατάσταση με το ριάλιτι του Netflix «Love is blind», όπου οι διαγωνιζόμενοι μιλούν απομονωμένοι, χωρίς να μπορούν να δουν ή να αγγίξουν τον άλλο. Το Time σε σχετικό ρεπορτάζ το έθεσε πιο σφαιρικά: «Οι millennials, αλλά και οι της γενιάς Ζ ήταν αυτοί που επλήγησαν περισσότερο. Αυτοί οι ψηφιακοί ιθαγενείς, οι οποίοι μέσω διαδικτυακών εφαρμογών έχουν απολαύσει την ελευθερία να διαχειρίζονται την κοινωνική τους ζωή και τα φλερτ τους κάνοντας swipe αριστερά ή δεξιά, κάνοντας ghosting σε όσους βαριούνται ή κανονίζοντας ένα γρήγορο μεταμεσονύκτιο ραντεβού για σεξ (μια ελευθερία που οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν), τώρα δεν μπορούν να απολαύσουν την ανεξαρτησία τους».



To «σέξι 6»



Είναι όμως τελικά ο έρωτας μια πολυτέλεια εν καιρώ πανδημίας; Έχουν ήδη απαντήσει σε αυτό ποιητές, συγγραφείς, αλλά και επιστήμονες της ψυχικής υγείας. Είναι το ακριβώς αντίθετο: το μόνο αντίδοτο στον φόβο και στον θάνατο. Οπότε ούτε μια πανδημία δεν μπορεί να τον εξαφανίσει, η ανάγκη μάλιστα γι’ αυτόν, αλλά και για το φλερτ που συνεπάγεται, φαίνεται πως εντάθηκε – οι εφαρμογές γνωριμιών πήραν φωτιά. Μπορεί όμως να τον αλλάξει. Τα ραντεβού μετατράπηκαν σε video chat, το φλερτ, που έως τότε είχε ήδη μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στον ψηφιακό κόσμο, τώρα πια ζούσε μόνο εκεί και ακόμα και οι όποιες συναντήσεις δεν έμοιαζαν σε τίποτα με εκείνες προ πανδημίας.



©AP Photo/Antonio Calanni



«Προσωπικά εφάρμοσα το γνωστό και ως “σέξι 6”», λέει η Δέσποινα, 36 ετών, γελώντας. «Έστελνα 6 για σωματική άσκηση και έβγαινα για περπάτημα με ανθρώπους που είχα γνωρίσει μέσω ίντερνετ, για να βρεθούμε από κοντά. Φυσικά ήταν πολύ αστείο ραντεβού με μάσκα και 1,5 μέτρο απόσταση. Ήταν απλώς μια ευκαιρία να περπατήσουμε και να μιλήσουμε. Αυτό ήταν το dating κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Περίεργο, αλλά και κάπως ρομαντικό».



«Η καλύτερη εποχή για dating»



Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η πανδημία θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με αγνώστους – άρα και με τα υποψήφια ταίρια μας. Ακόμα κι όταν βρεθεί θεραπεία ή εμβόλιο, μια ολόκληρη γενιά θα το σκέφτεται δύο φορές πριν αγκαλιάσει έναν ξένο στο πρώτο ή και στο δεύτερο ραντεβού. Δεν είναι όμως όλοι απαισιόδοξοι. Σύμφωνα με την Έλεν Φίσερ, ανθρωπολόγο, που μίλησε στο περιοδικό Time, «όλοι νομίζουν ότι αυτή είναι μια κακή εποχή για dating. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετική. Με το σεξ να βγαίνει από την εξίσωση τουλάχιστον στην αρχή, έχεις τον χρόνο να γνωρίσεις πραγματικά κάποιον. Γιατί το πιο σημαντικό τελικά σε έναν σύντροφο είναι η δυνατότητα για μια καλή συζήτηση». Η ίδια μάλιστα προβλέπει και μια έξαρση στους γάμους το επόμενο διάστημα, από σχέσεις που χτίστηκαν μέσα στην πανδημία.



Όλοι στο Tinder



Η Άννα, 20 ετών, φοιτήτρια στην Αγγλία, που επαναπατρίστηκε για να περάσει την πανδημία εδώ, είναι ακόμα μακριά από τον γάμο, αλλά σε μια ηλικία που το φλερτ αποτελεί οξυγόνο. Σε μια στιγμή βαρεμάρας στην καραντίνα, άνοιξε πάλι τον λογαριασμό της στο Tinder, τον οποίο κανονικά χρησιμοποιεί μόνο στο εξωτερικό, καθώς στην Ελλάδα, όπως υποστηρίζει, θεωρείται ταμπού και άρα δεν έχει πολύ κόσμο του γούστου της. «Ξαφνικά η εφαρμογή ήταν γεμάτη με πληθώρα ανθρώπων, πολλούς εκ των οποίων βρήκα ενδιαφέροντες και ελκυστικούς, με ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: εκεί που έγραφες κάτι για τον εαυτό σου, η πλειονότητα έγραφε κάτι του τύπου “η καραντίνα με ανάγκασε να το κάνω”. Άνοιξαν λογαριασμό, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γνωρίσουν νέα άτομα. Σίγουρα το γεγονός ότι δεν μπορείς να συναντηθείς με κάποιον σε “αναγκάζει” να μιλήσεις αρκετά μαζί του και να τον γνωρίσεις με αυτόν τον τρόπο. Προσωπικά όμως, ενώ μου αρέσουν η επικοινωνία και το φλερτ από μηνύματα, ανυπομονώ να συναντήσω άτομα από κοντά και πάλι. Κακά τα ψέματα, πέντε φωτογραφίες και εκατό μηνύματα δεν μπορούν να συγκριθούν με τη χημεία και την ενέργεια που θα λάβεις όταν δεις τον άλλο από κοντά. Το ότι καλούμαστε να επιλέξουμε κάποιον καθαρά με βάση την εμφάνισή του δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, η οποία από προσωπική εμπειρία δείχνει ότι ο άνθρωπος που σε ελκύει εντέλει μπορεί να μη σε τράβαγε ποτέ αν τον έβλεπες στο Tinder».



Ανάγκη για πιο ουσιαστική επικοινωνία



Και η Δέσποινα συμφωνεί: «Σίγουρα μιλάς πολύ περισσότερο, αλλά με μηνύματα – πόση ώρα και πόσο ποιοτικά μπορείς να μιλήσεις με τον άλλο έτσι; Ναι, είναι ζητούμενο για μένα να αλλάξει λίγο η κατάσταση και να μην πέφτουμε με τα μούτρα στο σεξ πριν προλάβουμε να πούμε μια κουβέντα, αλλά κι αυτό που έγινε τώρα δεν ήταν πραγματικό, ήταν αναγκαστικό. Επίσης, παρότι εμένα ο ιός μού έχει προκαλέσει στρες και μου έχει εξαλείψει κάθε διάθεση για σωματική επαφή, γενικά δεν βλέπω πολύ φόβο από τους περισσότερους. Έχουν τρομερή όρεξη για σεξ και το “σέξι 6” δεν ήταν για όλους απλώς μια ρομαντική βόλτα για περπάτημα... Αυτό που σίγουρα θα μείνει σ’ εμένα είναι η ανάγκη για πιο ουσιαστική επικοινωνία, και ήταν πρόδηλο ότι αυτό συνέβαινε σε όλους. Ο κόσμος είχε διάθεση να φλερτάρει, μια ανάγκη να έρθει πιο κοντά. Kαι παρότι γενικά η καραντίνα μού πήγε πολύ καλά, δεν με “πήρε από κάτω”, δούλευα από το σπίτι και ήμουν παραγωγική, αν υπάρξει δεύτερο lockdown, θέλω να το περάσω με κάποιον. Με έναν τρόπο η πανδημία άλλαξε και τα κριτήρια για την επιλογή συντρόφου. Στόχος πλέον είναι να μπορείς να τον αντέξεις σε καραντίνα. Αν τα καταφέρετε εκεί, θα τα καταφέρετε παντού».■