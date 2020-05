Ένα βιβλίο που ανήκει στην κατηγορία του μεγάλου αμερικανικού μυθιστορήματος. Μια συναρπαστική μίνι σειρά έξι επεισοδίων από το κορυφαιο αμερικανικο δικτυο ΗΒΟ. Πρωταγωνιστής ο Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος πιστεύει ότι το σκοτεινό «Ι Know This Much Is True» είναι ιδανικό για την εποχή της νέας κανονικότητας. Και μάλλον πρέπει να κάνει χώρο για ένα ακόμη βραβείο στη συλλογή του.

Όλα αλλάζουν με ταχύτητα. Με την έλευση του κορονοϊού άλλαξε και ο τρόπος που γίνονται οι συνεντεύξεις, ακόμη και με τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Δέκα δημοσιογράφοι από όλο τον πλανήτη (από το Μεξικό και την Κολομβία μέχρι τη Γαλλία και τη Ρωσία) «συναντήθηκαν» στο Ζoom μια καθ’ όλα συνηθισμένη Δευτέρα για να συνομιλήσουν με τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της νέας σειράς του ΗΒΟ «I Know This Much Is True», Ντέρεκ Σιανφράνς (σκηνοθέτη επίσης των «Blue Valentine», «Στο τέλος του δρόμου», «Το φως ανάμεσα στους ωκεανούς» κ.ά.), και τον πρωταγωνιστή και παραγωγό της σειράς, Μαρκ Ράφαλο. Όλοι μιλούν από τους υπολογιστές των σπιτιών τους, είναι ντυμένοι casual, ανταλλάσσουν εμπειρίες της καραντίνας, αναφέρουν φράσεις όπως «πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά»· αναφορά στην κοινή ανθρώπινη μοίρα της πανδημίας.



«ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ»



Αφορμή είναι η πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Ντέρεκ Σιανφράνς στην τηλεόραση. Αλλά και ο Μαρκ Ράφαλο επιστρέφει στη μικρή οθόνη ύστερα από είκοσι ολόκληρα χρόνια. Γιατί άργησε τόσο πολύ; «Η καταγωγή μου είναι ιταλο-αμερικανική, όπως και του Ντέρεκ, αλλά και των δύο ηρώων του ομώνυμου βιβλίου του Γουόλι Λαμπ, των δίδυμων Ντόμινικ και Τόμας (σ.σ.: ο Μαρκ Ράφαλο είχε έναν αδελφό, έναν χρόνο μικρότερο, που σκοτώθηκε το 2008 και είχαν μεγαλώσει σχεδόν ως δίδυμοι). Αυτή η σειρά ουσιαστικά περιγράφει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, πόσο ευάλωτοι νιώθουμε επειδή κουβαλάμε τα τραύματα της ζωής, της οικογένειάς μας. Είναι μια υπέροχη ιστορία αδελφικής αγάπης μεταξύ δύο διαφορετικών ανθρώπων που όμως μεγάλωσαν μαζί, στο ίδιο δωμάτιο, από την ίδια μητέρα.

Ο Ντόμινικ είναι σοβαρά δυσλειτουργικός, επειδή τον έχει χτυπήσει αλύπητα η μοίρα, και κουβαλά την υποχρέωση να φροντίζει τον σχιζοφρενή δίδυμο αδελφό του. Είναι η υπόσχεση που έδωσε στο νεκροκρέβατο της μητέρας του. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τον αντιμετωπίζει ως άγκυρα που τον κρατάει στον βυθό και δεν τον αφήνει να επιστρέψει στην επιφάνεια για να ανασάνει. Ήταν τεράστια η πρόκληση να παίξω τον διπλό ρόλο, καθώς και η δυνατότητα που μου έδωσε το ΗΒΟ να πάρω έξι εβδομάδες εκτός γυρισμάτων για να βάλω σχεδόν είκοσι κιλά, ώστε να υποδυθώ τον σχιζοφρενή Τόμας. Και στο διάστημα αυτό –πέρα από το να τρώω συνεχώς– έκανα μεγάλη έρευνα για τη σχιζοφρένεια, πώς είναι να ζει κανείς ακούγοντας φωνές στο κεφάλι του. Έχοντας περάσει πλέον τα πενήντα, αισθάνομαι ότι ως καλλιτέχνης πρέπει να εκτεθώ πλήρως. Νιώθω ότι δεν βασίζομαι πλέον στην εξωτερική εμφάνιση, δεν περιορίζομαι υποκριτικά και δεν με κρατάει κάτι από το να πω τις ιστορίες που θέλω εγώ. Θέλω να παίζω ρόλους που αναδεικνύουν την ανθρώπινη φύση, το πόσο ευάλωτοι και όχι το πόσο άτρωτοι νιώθουμε».





Ο Μαρκ Ράφαλο με τη Μελίσα Λίο, η οποία υποδύεται στη σειρά τη μητέρα των δίδυμων Ντόμινικ και Τόμας.



Το «I Know This Much Is True», με τα κοντινά πλάνα στα ρημαγμένα πρόσωπα των πρωταγωνιστών του και την υπέροχη ατμόσφαιρα του Σιανφράνς, ο οποίος μένει πιστός στο κινηματογραφικό του δόγμα, είναι ό,τι πιο κοντά σε ανεξάρτητη ταινία έχουμε δει ποτέ στην τηλεόραση. Είναι μια ιστορία που διασχίζει την Αμερική του 20ού αιώνα και ταυτόχρονα ως θεατής γίνεσαι μάρτυρας ενός διπλού υποκριτικού έπους από τον Μαρκ Ράφαλο.



«Ήταν μεγάλη πρόκληση να υποδυθώ δύο χαρακτήρες. Και δεν χρειάστηκε να το κάνω βάζοντας απλώς μια περούκα κι ένα διαφορετικό κοστούμι. Μπήκα μέσα στην ψυχοσύνθεση του ρόλου, πήρα κιλά, κατανόησα συναισθηματικά τι σημαίνει να ζεις με τη σχιζοφρένεια. Ο Ντόμινικ ανήκει στην εργατική τάξη, βάφει σπίτια και αυτό καθορίζει τι τρώει, πώς ντύνεται και πώς ζει. Είναι διαλυμένος συναισθηματικά γιατί μεγάλωσε με έναν βίαιο, αυταρχικό πατριό, χωρίς να γνωρίζει τον πραγματικό του πατέρα, με έναν δίδυμο αδελφό που έπρεπε να τον φροντίζει εξαιτίας της ψυχικής του ασθένειας. Μέσα σε έξι ώρες καταφέρνω να αποδώσω επαρκώς έναν διπλό ρόλο».



ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ



Το ΗΒΟ έδωσε στους δημοσιογράφους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα έξι επεισόδια της σειράς πριν από τη συνέντευξη. Από το πρώτο λεπτό έρχεσαι αντιμέτωπος με τη θλίψη, το κληρονομημένο οικογενειακό τραύμα, τον θάνατο, τον καρκίνο, τον χωρισμό, τις διαλυμένες ζωές. Είναι η εποχή κατάλληλη για το λανσάρισμα μιας τέτοιας σειράς; Χρειάζεται ο μέσος θεατής κάτι τόσο θλιβερό στο σαλόνι του, ενώ υπάρχει ακόμη η πανδημία; «Φυσικά. Τώρα είναι η εποχή για να έρθει κανείς αντιμέτωπος με το πένθος, με το αίσθημα της λύπης και της στενοχώριας. Έχω βαρεθεί προσωπικά τις περσόνες που καλλιεργούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Σκηνές από τη σειρά «I Know This Much Is True», στην οποία ο Ράφαλο υποδύεται και τους δύο αδελφούς, αυξομειώνοντας το βάρος του.