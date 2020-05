Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

10 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ Give Unto Others

Μια ιστορία που έγραψε ο Άρνο Μπούιτινκ και σχεδίασε ο Ντον Ρόσα

Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ Birthday Blues

Ο Βίκαρ εικονογραφεί ένα σενάριο του Πωλ Χάλας

ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΛΑΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ The Joke’s On You

Μια ιστορία που έγραψε ο Γιενς Χάνσεγκαρντ και σχεδίασε ο Σεζάρ Φεριόλι

Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ Hometown Hero

Ο Κάρλος Μότα εικονογραφεί ένα σενάριο του Γιαν Κρούζε

ΛΑΘΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Wrong Trousers

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

ΟΙ ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Neighbourhood Detectives

Ο Μάρκο Ρότα εικονογραφεί ένα σενάριο του Λαρς Γιένσεν

ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ The Impossible Feat

Ένα σενάριο του Ντον Μαρκστάιν εικονογραφημένο από τον Αντρέα Φερράρις

ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Seal Rock

Μια ιστορία που έγραψε ο Τέργιε Νόρντμπεργκ και σχεδίασε ο Άριλντ Μίντουν

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΡΙΝΓΚΟ ΛΟΚΟ Locust Loco

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Ντάαν Γίππες

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Labyrinth

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Νόελ Βαν Χορν

