Χαιρετίζει την πρόταση της Κομισιόν ο Κυρ. Μητσοτάκης

Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική ανάκαμψη μέσω ενός πακέτου 750 δισ. ευρώ χαιρέτισε με ανάρτησή του στο twitter o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για μία θαραλλέα πρόταση 750 εκατομμυρίων κυρίως στη μορφή επιχορηγήσεων, πακέτο που θα χρηματοδοτηθεί από κοινή έκδοση χρέους.

Ο πήχυς είναι μπει ψηλά σημειώνει ακόμη ο κ. Μητσοτάκης και καταλήγει ότι είναι τώρα η ώρα της Συνόδου Κορυφής να ανταποκριθεί.

We welcome the @EU_Commission's bold proposal for a package of €750 billion, mainly in the form of grants funded via joint debt issuance.



The bar has been set high. Now it’s up to the @EUCouncil to rise to the occasion. #NextGenerationEU