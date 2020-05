Τα όρια μεταξύ ελευθερίας και σύγχρονης κοινωνίας εξερευνά το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Σπίτι μου» του Ρουμάνου Ράντου Τσορνίτουτς.

Ολοκληρώνεται σταδιακά το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν το πρώτο στη χώρα μας –και από τα πρώτα πανευρωπαϊκά– που επέλεξε τον διαδικτυακό δρόμο, προκειμένου να φέρει το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού του προγράμματος στο κοινό, έστω και μακριά από την αγαπημένη σκοτεινή αίθουσα. Για μία εβδομάδα περίπου, όσοι αγαπούν το σινεμά και ιδιαίτερα τις ταινίες τεκμηρίωσης άφησαν για λίγο στην άκρη το Netflix και τις υπόλοιπες πλατφόρμες, γεμίζοντας τα βράδια τους με όμορφα ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν: μέχρι και την όγδοη μέρα της διοργάνωσης, διατέθηκαν συνολικά 72.000 ηλεκτρονικά εισιτήρια ενώ 113 προβολές (των 400 ατόμων) έγιναν sold out. Ανάμεσά τους και εκείνες που βραβεύθηκαν χθες από κανονικές κριτικές επιτροπές και με τα ανάλογα χρηματικά έπαθλα να συνοδεύουν τις διακρίσεις.

Η κορυφαία από αυτές, ο Χρυσός Αλέξανδρος, αλλά και δύο ακόμη βραβεία κατέληξαν στο «Καλωσήρθατε στην Τσετσενία» του Αμερικανού Ντέιβιντ Φρανς, ένα συναρπαστικό φιλμ, το οποίο παντρεύει την κοινωνική ευαισθησία με το (πολύ πραγματικό) θρίλερ, που εκτυλίσσεται σε μια ελάχιστα προβεβλημένη γωνιά του κόσμου. Συγκεκριμένα, στη μουσουλμανική ρωσική δημοκρατία της Τσετσενίας, όπου τα ομοφυλόφιλα άτομα υφίστανται κανονικό πογκρόμ: επιθέσεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, ακόμη και δολοφονίες συμβαίνουν εκεί, όχι απλώς με την ανοχή αλλά και με τη συμμετοχή του οργανωμένου κράτους. Το φιλμ κινηματογραφεί εκ του σύνεγγυς τις θαρραλέες προσπάθειες μιας queer κοινότητας της Μόσχας, η οποία διασώζει και φυγαδεύει τα θύματα· επιπλέον, όπως αναφέρει το σκεπτικό της επιτροπής: «Αξιοσημείωτη είναι και η πρωτοποριακή χρήση ψηφιακών εφέ που αλλάζει τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών, προκειμένου να προστατεύσει τις ταυτότητές τους, χωρίς να αποσπάσει την προσοχή από την αφήγηση».

Εξίσου αξιοσημείωτη είναι και η ταινία που απέσπασε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής. Το «Σπίτι μου» του Ρουμάνου Ράντου Τσορνίτους μάς οδηγεί στο ελώδες δέλτα ενός ποταμού, ακριβώς έξω από το αστικό Βουκουρέστι, εκεί όπου μια πολυμελής οικογένεια έχει στήσει το δικό της προσωπικό βασίλειο. Με κινηματογραφική γλώσσα συγκινητική αλλά και σκληρά ρεαλιστική, το φιλμ είναι γυρισμένο από την οπτική αυτών των πολύ διαφορετικών ανθρώπων, οι οποίοι θα αναγκαστούν να αποδεχθούν μια σύγχρονη «ευτυχία» που δεν θέλουν, στερούμενοι παράλληλα τη φυσική ελευθερία, που ο σημερινός τρόπος ζωής θεωρεί παράλογη, αν όχι επικίνδυνη.

Στα υπόλοιπα των βραβεύσεων, αναδείχθηκαν οι πρωτοεμφανιζόμενοι Γιάνα Γι Γουόντερς με το πολύ προσωπικό «Βάλχενζεε για πάντα» και Ελίνα Ταλβενσάαρι για το ευρηματικό «Ο καιρός μιας κυρίας». Οσο για τους Ελληνες, το βραβείο της ΕΡΤ απονεμήθηκε στην ταινία «Η μουσική των πραγμάτων» του Μένιου Καραγιάννη, ενώ εκείνο του Κέντρου Κινηματογράφου στο «Νίκος Καρούζος - Ο δρόμος για το έαρ» του Γιάννη Καρπούζη. Ολες οι βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμες και σήμερα για 100 επιπλέον θεάσεις, με προθεσμία 24 ώρες από τη δέσμευσή τους.



Ενα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον σπουδαίο Ρίκι Πάουελ θα είναι ανάμεσα στις ταινίες του «We Are One».

Παγκόσμια συνεργασία

Σημαντικό διαδικτυακό φεστιβάλ, όμως, ετοιμάζεται και στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή μάλιστα όλων των μεγάλων δυνάμεων. Βερολίνο, Κάννες, Βενετία, Σάντανς, Λονδίνο, Τραϊμπέκα, Σεράγεβο, Λοκάρνο κ.ά. ενώνονται για το «We Are One: A Global Film Festival», το οποίο κάνει πρεμιέρα αύριο στην πλατφόρμα του YouΤube. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες περιλαμβάνει ταινίες από 35 διαφορετικές χώρες, ανάμεσά τους 23 μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και οκτώ ντοκιμαντέρ· δεκατρία από τα φιλμ θα κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα, ενώ άλλα 31 θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά διαδικτυακά.

Μία από τις πιο σημαντικές ταινίες του προγράμματος είναι το ντοκιμαντέρ «Ricky Powell: The Individualist», αφιερωμένο στον θρυλικό Νεοϋορκέζο φωτογράφο, ενώ ενδιαφέρουσες μοιάζουν και κάποιες από τις τηλεοπτικές επιλογές («Losing Alice», «She could be next»). Τα πραγματικά μεγάλα ονόματα, πάντως, θα τα δούμε στους διαλόγους και στις online συζητήσεις του φεστιβάλ, εκεί όπου θα συμμετάσχουν οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Στίβεν Σόντερμπεργκ, Μπονγκ Τζουν-χο, Γκιγέρμο ντελ Τόρο, Τζέιν Κάμπιον και Κλερ Ντενί. Ολες οι ταινίες και οι εκδηλώσεις της διοργάνωσης (29/5 - 7/6) θα είναι δωρεάν διαθέσιμες καθημερινά στο ειδικό κανάλι «We Are One» που λειτουργεί ήδη στο YouΤube.

ΕΜΕΙΣ...

Τα θερινά σινεμά πραγματοποιούν τις τελευταίες ετοιμασίες πριν από το άνοιγμα της 1ης Ιουνίου και οι συντελεστές της βιομηχανίας κάνουν ό,τι μπορούν για να προσελκύσουν το κοινό στις αίθουσες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η καμπάνια με τίτλο «Το σινεμά σε περιμένει», η οποία «τρέχει» εδώ και μερικές ημέρες στο Διαδίκτυο και στα ραδιόφωνα, ενώ άμεσα θα παρουσιαστούν και τα σχετικά τηλεοπτικά σποτ, σκηνοθετημένα από τον Αργύρη Παπαδημητρόπουλο. Τις καθιερωμένες προβολές του, όμως, ετοιμάζει και το Athens Open Air Film Festival, το οποίο θα διοργανωθεί και φέτος από τις Νύχτες Πρεμιέρας σε θερινά σινεμά και εμβληματικές υπαίθριες τοποθεσίες της πόλης. Την τιμητική τους, από ό,τι φαίνεται, στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα έχουν αυτό το καλοκαίρι τα drive-in.

...ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Ενα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση μοιάζει να είναι το φιλόδοξο πρότζεκτ που θέλει τον Τομ Κρουζ να πρωταγωνιστεί σε ταινία γυρισμένη στο Διάστημα, όπως είχαν αποκαλύψει προ ολίγου καιρού η NASA και ο Ελον Μασκ. Οπως έγινε γνωστό, το φιλμ έχει πια και σκηνοθέτη· συγκεκριμένα τον Νταγκ Λίμαν, ο οποίος μάλιστα έχει συνεργαστεί ξανά με τον Αμερικανό σταρ στα θρίλερ «The Edge of Tomorrow» και «American Made». Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον τίτλο ή το σενάριο του φιλμ, ενώ ο ίδιος ο Τομ Κρουζ βρίσκεται εν μέσω γυρισμάτων –που διακόπηκαν λόγω πανδημίας– για ένα ακόμη «Mission: Impossible».