Διάσημοι καλλιτέχνες σε εκστρατεία του ΟΗΕ για την COVID-19 και την κλιματική αλλαγή

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ξεκίνησε στις 27 Μαΐου τη φετινή εκστρατεία, στο πλαίσιο της ετήσιας πρόσκλησης του οργανισμού για νέες τεχνολογικές λύσεις σε παγκόσμια ζητήματα.

Το επίκεντρο της εκστρατείας 2020 θα είναι η πανδημία COVID-19 και η κλιματική αλλαγή.

Οι Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Κουίνσι Τζόουνς, Σελίν Ντιόν, Σερ, Τζεφ Μπρίτζες, Ροντ Στιούαρτ, Σίντι Λόπερ, Γκλόρια Εστέφαν, Τζίτζι Χαντίντ, Pitbull και Πρις Μπρόσναν είναι είναι μεταξύ των γνωστών διασημοτήτων του κινηματογράφου, της μουσικής βιομηχανίας και της μόδας που συμμετέχουν στην εκστρατεία.

Οι καλλιτέχνες Wiz Khalifa, Ρίκι Μάρτιν, Fergie, Μάικλ Μπουμπλέ τα συγκροτήματα Fall Out Boy και One Republic και η Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, η ολυμπιονίκης της γυμναστικής, Λόρι Χερνάντεζ υποστηρίζουν επίσης τη φετινή εκστρατεία Call for Code.

Alongside Charitable Partner @UNHumanRights, Founding Partner @IBM & Creator @DC_Cause, we’re celebrating #CallforCode Day on May 27th. Next Wednesday, join your favorite celebrities in raising awareness for the 2020 challenge as we work to combat #COVID19 & #ClimateChange. pic.twitter.com/6YT9iPBFGa