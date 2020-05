Εξαπλώνεται στις ΗΠΑ το κίνημα "I can't breathe" - Στις φλόγες το αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολης (βίντεο)

Για τρίτη νύχτα η Μινεάπολη των ΗΠΑ είναι παραδομένη στις ταραχές και στις φλόγες καθώς δεν λέει να κοπάσει η λαική οργή για τον άδικο θάνατο του άοπλου 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς.

Protesters breached the Minneapolis police precinct in the neighborhood where George Floyd died in police custody, setting fire to the building as dozens watched it burn late Thursday https://t.co/MJ0JibRJFh pic.twitter.com/nV535R5sVL — TIME (@TIME) May 29, 2020

Οι τελευταίες του λέξεις πριν χάσει τις αισθήσεις του "I can't breathe" (δεν μπορώ να αναπνεύσω) πυροδότησαν ένα κύμα διαμαρτυρίας που εξαπλώθηκε σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Στην Μινεάπολη, οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν το αστυνομικό τμήμα στο οποίο υπάγονταν οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί ενώ ο κυβερνήτης της Μινεσότα αναπτύσσει στους δρόμους της πόλης άνδρες της Εθνικής Φρουράς για να βοηθήσουν την Αστυνομία να αποκαταστήσει την τάξη.

Παράλληλα, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Ντένβερ, του Κολοράντο και άλλων μεγάλων αμερικανικών πόλεων για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, που επανέφερε στο προσκήνιο την βία και τον ρατσισμό εναντίον των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ.

Protests erupt across the US in wake of George Floyd death – video https://t.co/bnklHKo11T — Guardian news (@guardiannews) May 29, 2020

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βίαιες ταραχές ξέσπασαν σε διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Κεντάκι, όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί και υπάρχουν αναφορές για θύματα.

BREAKING: Gunfire rings out during #GeorgeFloyd protest in Louisville, Kentucky; victims reported — more to come



pic.twitter.com/dQG6ZapIbW — Breaking911 (@Breaking911) May 29, 2020

Την ίδια στιγμή, νέα βίντεο διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο Φλόιντ, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να περάσει για αληθινό ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, αντιστάθηκε στη σύλληψη.

Στις εικόνες που τράβηξε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο εστιατόριο στο οποίο συνελήφθη τον δείχνει με τα χέρια πίσω από την πλάτη, δεμένα με χειροπέδες, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση όταν ένας αστυνομικός τον οδηγεί προς το περιπολικό.

This surveillance camera captured additional footage of George Floyd’s fatal arrest pic.twitter.com/VnUyjDpgnq — NowThis (@nowthisnews) May 29, 2020

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα, αλλά η απόλυσή τους δεν ικανοποίησε ούτε την οικογένεια του θύματος ουτε και την κοινή γνωμή που απαιτούν οι 4 αστυνομικοί να μπουν στην φυλακή για ανθρωποκτονία.