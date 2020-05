Τα ξενόγλωσσα προγράμματα ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία καθορίζει τον συνολικό αριθμό των εισακτέων αλλά και το ύψος των διδάκτρων.

Το υπουργείο Παιδείας ανοίγεται και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την προσέλκυση φοιτητών στα αγγλόφωνα προπτυχιακά, που θα διοργανώσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια με δίδακτρα. Ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας δίνει τη δυνατότητα να γίνουν δεκτοί στα αγγλόφωνα προπτυχιακά των ΑΕΙ της χώρας μας και φοιτητές από την Ε.Ε., ενώ η ισχύουσα ρύθμιση κάνει λόγο για φοιτητές μόνο από χώρες εκτός Ε.Ε. Πανεπιστημιακοί, μιλώντας στην «Κ», ανέφεραν ότι ένας από τους πρώτους στόχους των ΑΕΙ θα είναι οι φοιτητές από βαλκανικές χώρες.

Ειδικότερα, στο άρθρο 82 του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι τα ΑΕΙ μπορούν να διοργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα, τα οποία εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΑΕΙ. Τα ξενόγλωσσα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων. Τα ξενόγλωσσα προγράμματα ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου που καθορίζει τον συνολικό αριθμό εισακτέων, το ύψος των διδάκτρων κ.λπ.

Οπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «οι σχετικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των ΑΕΙ, της αυτονομίας και της εξωστρέφειάς τους και στην ανάδειξη της χώρας μας σε διεθνή πόλο έλξης για αλλοδαπούς πολίτες. Η πρόβλεψη απλοποιημένων προς τούτο διαδικασιών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του υπουργείου Παιδείας, ενισχύει το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ».

Η ψήφιση του νόμου αναμένεται να απελευθερώσει τα ΑΕΙ για να δημιουργήσουν αγγλόφωνα προπτυχιακά, καθώς ήδη υπάρχουν πολλά σχετικά σχέδια, πλην του πρώτου αγγλόφωνου που έχει ιδρυθεί στο ΕΚΠΑ με αντικείμενο την αρχαιολογία, ιστορία και λογοτεχνία της αρχαίας Ελλάδας, που πάντα προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον («BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», ο τίτλος του).

Η δυνατότητα να γίνουν δεκτοί φοιτητές από την Ε.Ε. θεωρείται ότι θα ενισχύσει τη δυναμική τους. Μάλιστα, μεταξύ των πρώτων στόχων, θα είναι οι χώρες των Βαλκανίων που παρουσιάζουν σημαντική διαρροή φοιτητών προς το εξωτερικό. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Unesco, 33.235 φοιτητές από τη Ρουμανία σπούδαζαν το 2017 στο εξωτερικό (15η χώρα στο σχετικό πίνακα), 24.687 από τη Βουλγαρία (21η χώρα), ενώ από την Τουρκία οι φοιτητές στο εξωτερικό είναι 45.331 (11η).

Στη Βουλή

Το νομοσχέδιο επρόκειτο να κατατεθεί χθες το βράδυ στη Βουλή και τη Δευτέρα να ξεκινήσει η συζήτησή του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Αναμένεται ότι θα τροφοδοτήσει την κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει την απόσυρσή του, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση του επικεφαλής του τομέα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκου Φίλη για την τηλεκπαίδευση και τη ρύθμιση για τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων για τα παιδιά που απουσιάζουν. Χθες, μάλιστα, το επιτελείο του κ. Φίλη παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι προχθές Τετάρτη σε σύνολο 337.664 μαθητών απουσίασαν 205.921, ποσοστό απόντων 61%. Ειδικότερα, στο Γυμνάσιο σε σύνολο 148.980 μαθητών απουσίασαν 63.479 (42,6%), στα Γενικά Λύκεια σε σύνολο 109.284 μαθητών απουσίασαν 83.167 (76,1%), στα Επαγγελματικά Λύκεια από τις 64.558 μαθητές απουσίασαν 52.722 (81,6%), και στα ιδιωτικά σχολεία από τις 14.848 οι 6.553 (44,1%). Οι αριθμοί πρέπει να διπλασιαστούν για να υπάρξει εικόνα για το σύνολο, καθώς, λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού, οι τάξεις έχουν κατατμηθεί και οι μαθητές των τμημάτων προσέρχονται στο σχολείο τους εκ περιτροπής.