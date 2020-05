To Twitter έκρυψε ένα «τιτίβισμα» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον λογαριασμό του, σημειώνοντας ότι παραβιάζει τους κανόνες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις αναφορές στη βία και την «αποθέωση» της.

Εντούτοις, το σχόλιο δεν σβήστηκε από τον λογαριασμό του Αμερικανού προέδρου, αλλά «καλύφθηκε» με μία προειδοποίηση που τονίζει ότι «αυτό το tweet παραβιάζει τους κανόνες του Twitter σχετικά με την εκθείαση της βίας», δίνοντας τη δυνατότητα ανάγνωσης του μόνο μετά από κλικάρισμα πάνω στο προειδοποιητικό μήνυμα.

«Ωστόσο, το Twitter θεώρησε ότι δύναται να είναι προς το δημόσιο συμφέρον το tweet αυτό να παραμείνει προσβάσιμο», προσθέτει το μήνυμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν μπορώ να καθήσω και να παρακολουθώ να γίνονται αυτά σε μία μεγάλη αμερικανική πόλη, τη Μινεάπολη. Απόλυτη έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος ριζοσπάστης αριστερός δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι θα οργανωθεί και θα επιβάλει έλεγχο στην πόλη είτε θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα κάνω σωστά την δουλειά...», αναφέρει το επίμαχο tweet του Αμερικανού προέδρου, αναφερόμενο στις ταραχές που μαίνονται στην αμερικάνικη πόλη, μετά τον άδικο χαμό του άοπλου 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη βίαιη σύλληψή του από την αστυνομία.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!