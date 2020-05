"I can't breathe": Αναλαμβάνει δράση η εθνοφρουρά στη Μινεάπολη - Πυροβολισμοί και τραυματίες στο Λούισβιλ του Κεντάκι

Μετά την τρίτη νύχτα ταραχών, πυρπολήσεων και συγκρούσεων με την αστυνομία στην Μινεάπολη της Μινεσότα για τον άδικο θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς, εκτός ελέγχου έχει βγει η κατάσταση και στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όπου - με αφορμή τον θάνατο του Φλόιντ - χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τον φόνο της Μπριόνα Τέιλορ, μιας μαύρης γυναίκας που δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο διαμέρισμά της τον Μάρτιο.

Επτά άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς και τουλάχιστον ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία όμως επεσήμανε ότι δεν πυροβόλησε στη διάρκεια της διαδήλωσης, αλλά ότι προχώρησε σε συλλήψεις.

BREAKING: Gunfire rings out during #GeorgeFloyd protest in Louisville, Kentucky; victims reported — more to come pic.twitter.com/dQG6ZapIbW

Η κατάσταση στο κέντρο της πόλης «παραμένει ρευστή και συνεχίζει να εξελίσσεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λούισβιλ Λαμόντ Ουάσινγκτον.

Μάλιστα, με αφορμή τις πρόσφατες δολοφονίες του Τζορτζ Φλόιντ και της Μπριόνα Τέιλορ αλλά και μετά τις αυξανόμενες δολοφονίες Αφροαμερικανών από αστυνομικούς, η Επιτροπή Δικαιοσύνης στη Βουλή των Αντιπροσώπων που τελεί υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών ζήτησε χθες, Πέμπτη, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διερευνήσει τη συστηματική ανάρμοστη συμπεριφορά της αστυνομίας.

Hundreds marched in solidarity Thursday evening in #Denver with #GeorgeFloyd who was murdered by MN police on Monday. Protesters were met with flashbangs, rubber bullets, tear gas, and pepperball pellets. At least two people were injured by police, and at least two arrests. pic.twitter.com/hKDdvuLIVB