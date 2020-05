Ομπάμα για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ: Δεν μπορεί και δεν πρέπει «να είναι φυσιολογικό»

«Δεν πρέπει να είναι “φυσιολογικό” στην Αμερική του 2020. Δεν μπορεί να είναι “φυσιολογικό”», αναφέρει σε δήλωσή του σχετικά με τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Αν θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε ένα έθνος που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα ιδανικά του, μπορούμε και πρέπει να τα πάμε καλύτερα», συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, ο Ομπάμα, ο οποίος ανήρτησε ένα κείμενο με τη δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόεθσε ακόμη ότι μοιράζεται την «ίδια θλίψη» που νιώθουν «εκατομμύρια ακόμη» για αυτό τον άδικο θάνατο του Φλόιντ, που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, πυροδοτώντας ταραχές σε ολόκληρη τη χώρα, με επίκεντρο την Μινεάπολη.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R