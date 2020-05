Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ

Το δικό του μήνυμα για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από αστυνομικούς στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, στέλνει μέσω ανάρτησής του στο Twitter, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

The unjust slaying of George Floyd cannot be where America stands. Violence only breeds violence, but when such violence is perpetrated by those in authority, we must all stand up and say: “Not on our watch!” We must stand against racism and stand for equality for all.