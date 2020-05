ΗΠΑ: Εικόνες οργής και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία για τέταρτη μέρα (βίντεο - φωτογραφίες)

Σε αναβρασμό παραμένουν αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, καθώς μαίνεται το κύμα διαμαρτυρίας για τον φρικτό θάνατο του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ, με δράστη αστυνομικό.

Στη Νέα Υόρκη χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το Μπρούκλιν. Αστυνομικοί με γκλομπ και σπρέι πιπεριού προχώρησαν σε πολλές συλλήψεις και, ενίοτε, σε βίαιες συγκρούσεις. Μεγάλες ήταν οι διαδηλώσεις και στο Μανχάταν.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης μπροστά στον Λευκό Οίκο, για να εκφράσουν την οργή τους για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού, για τον οποίο συνελήφθη ένας λευκός αστυνομικός την Παρασκευή και εναντίον του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μέτρο «πολύ καθυστερημένο» και ανεπαρκές, σύμφωνα με την οικογένεια του εκλιπόντα.

«Θέλουμε να του απαγγελθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και εκ προμελέτης. Και θέλουμε να δούμε και τους άλλους αστυνομικούς (που ενέχονται στην υπόθεση) να συλλαμβάνονται», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Λούισβιλ

Υστερα από μία νύχτα εκτρόπων με πυροβολισμούς εναντίον τουλάχιστον επτά ανθρώπων, η πόλη πλημμύρισε από ένα δεύτερο κύμα διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν και για το θάνατο από αστυνομικό της Breonna Taylor τον περασμένο Μάιο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, προχώρησε σε παρέμβαση: «Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται “φυσιολογικό” στην Αμερική του 2020. Δεν μπορεί να είναι “φυσιολογικό”. Εάν θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σ’ ένα έθνος όπου η ζωή είναι το υψηλότερο ιδανικό, μπορούμε και πρέπει να τα πάμε καλύτερα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ατλάντα

Σε μία φορτισμένη ομιλία, η Bernice King, νεότερη κόρη του Martin Luther King παρακίνησε τους συγκεντρωμένους να γυρίσουν σπίτι τους μετά από μία διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1000 άνθρωποι.

«Ο μόνος δρόμος να πετύχουμε όσα θέλουμε είναι μέσα από τη μία βία», δήλωσε η Bernice.

Οι διαδηλώσεις στην Ατλάντα επέφεραν χάος στους δρόμους και σε κεντρικά σημεία της πόλης και σημειώθηκαν περιστατικά βιαιότητας.

Φωτιές άναψαν κοντά στα κεντρικά του CNN, ενώ τουλάχιστον ένα περιπολικό τυλίχθηκε στις φλόγες.



BREAKING VIDEO - LOUISVILLE: Police firing rubber bullets at reporter on live TV. #LouisvilleProtests #CivilWar2 #RaiseTheDegree pic.twitter.com/bAzOKPtV9F

Μινεάπολις

Εκατοντάδες διαδηλωτές έσπασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας και συγκεντρώθηκαν γύρω από τον αστυνομικό σταθμό που πυρπολήθηκε την περασμένη νύχτα.

Ντιτρόιτ

Ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο κέντρο της πόλης χιλιάδες διαδηλωτές, με πλακάτ και συνθήματα κατά των φόνων Αφροαμερικανών από λευκούς, τον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

Live from the scene in Detroit, Michigan. Thousands gather to Peacefully protest the murder of George Floyd. #BlackLivesMatter #GeorgeFlyod pic.twitter.com/CdwqlTRJCT