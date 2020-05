Σε συναγερμό οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς: Με όπλα και «άγρια σκυλιά» απειλεί ο Τραμπ

Κλιμακώνονται οι ταραχές στις ΗΠΑ καθώς το βράδυ του Σαββάτου επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετές μεγάλες πόλεις ενώ δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για την αστυνομική βία που οδήγησε στον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόϊντ. Οι κυβερνήτες αρκετών Πολιτειών ζήτησαν τη βοήθεια δυνάμεων της Εθνοφρουράς μετά την προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ ότι οι πολιτειακές αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν σκληρότερες τακτικές καθώς σε άλλη περίπτωση θα υπάρξει επέμβαση των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι και το Σικάγο οι διαδηλώσεις με βασικό σύνθημα το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» (τα τελευταία λόγια του Φλόιντ όταν βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος με το γόνατο ενός αστυνομικού στον λαιμό του) ξεκίνησαν ειρηνικά, όμως στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια με τους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους, να βάζουν φωτιές και να συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία κατέφυγε σε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να αποκαταστήσει την τάξη.

Στην Ουάσινγκτον εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο υπουργείο Δικαιοσύνης φωνάζοντας «Οι ζωές των μαύρων μετρούν». Πολλοί, στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον Λευκό Οίκο όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει χθες ότι αν οι διαδηλωτές, που την προηγουμένη είχαν συγκεντρωθεί στην Λαφαγιέρ Σκουέρ απέναντι από τον Λευκό Οίκο, παραβίαζαν τον φράκτη, θα τους είχαν υποδεχθεί «τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα που έχει δει ποτέ».

Αργότερα, κατά την επίσκεψή του στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι «ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στους δρόμους της Μινεάπολiς είναι μεγάλη τραγωδία» αλλά πρόσθεσε ότι η μνήμη του «ατιμάζεται από τους ταραχοποιούς, τους πλιατσικολόγους και τους αναρχικούς» και απηύθυνε έκκληση να υπάρξει «συμφιλίωση, όχι μίσος», και να αποδοθεί «δικαιοσύνη», αντί να επικρατεί «χάος»

Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς της Μινεσότα κινητοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από τέσσερις νύκτες ταραχών στη Μινεάπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας και στο γειτονικό Σεντ Πολ.

The mayor of Los Angeles has announced the city will have a curfew from 8 p.m. Saturday until 5 a.m. Sunday https://t.co/LsFHzqb16M pic.twitter.com/guKAF3nRmb