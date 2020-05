ΗΠΑ: Επεκτείνονται οι ταραχές - Δύο νέοι νεκροί σε Μινέαπολη και Ινδιανάπολη

Οι βίαιες ταραχές στις ΗΠΑ επεκτείνονται μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ την προηγούμενη εβδομάδα στην Μινεάπολη κατά την σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε χθες Σάββατο σε αρκετές μεγάλες πόλεις, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν την χύχτα στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για την αστυνομική βία που οδήγησε στον θάνατο του Φλόιντ, πυρπολώντας περιπολικά οχήματα και καταστρέφοντας καταστήματα και αυτοκίνητα.

Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε σήμερα το πρωί κοντά σε ένα καμμένο αυτοκίνητο στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με τον Τζον Έλντερ, τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της πόλης, όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα που βρισκόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από το καμμένο αυτοκίνητο και το οποίο έφερε μώλωπες.

Η ταυτότητα του θύματος και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί και έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι πλήρεις δυνάμεις της Εθνοφρουράς της Μινεσότα κινητοποιήθηκαν χθες για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από τέσσερις νύκτες ταραχών στη Μινεάπολη ενώ - σε μια πρωτόγνωρη κίνηση το Πεντάγωνο έθεσε στρατιωτικές μονάδες σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή τους από τον κυβερνήτη της Μινεσότα για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Μάλιστα, αστυνομικοί τραυμάτισαν εργαζόμενους του Reuters με πλαστικές σφαίρες, την ώρα που κάλυπταν τις ταραχές στην πόλη.

Από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι και το Σικάγο οι διαδηλώσεις με βασικό σύνθημα το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» -τα τελευταία λόγια του Φλόιντ όταν βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος με το γόνατο ενός αστυνομικού στον λαιμό του -, ξεκίνησαν ειρηνικά, όμως στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια με τους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους, να βάζουν φωτιές και να συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να αποκαταστήσει την τάξη.

Σύμφωνα με το NBC, μετά τον 19χρονο στο Ντιτρόιτ κι έναν αστυνομικό στο Όκλαντ, άλλος ένας άνδρας που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στην Ιντιανάπολη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια μαζικών πυροβολισμών τραυματίστηκαν τρία άτομα, με ένα εξ αυτών να καταλήγει.

Τα βίντεο με την στιγμή των πυροβολισμών έκαναν τον γύρο του διαδικτύου ενώ η μητροπολιτική αστυνομία της Ινδιανάπολης ανακοίνωσε πως δεν εμπλέκεται στους πυροβολισμού.

#IMPDNOW: we are investigating multiple shootings Downtown. These are NOT officer-involved incidents. IMPD officers have not fired shots tonight. pic.twitter.com/cnRbrZuFG0