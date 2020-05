Το οργισμένο tweet του Αντετοκούνμπο για τη δολοφονία του Φλόιντ

Την οργή του, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους Αμερικανούς, για τη στυγνή δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, εξέφρασε μέσω social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Πραγματικά δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια πώς αισθάνομαι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι φτάνει πιά! Είναι ώρα για αλλαγή!», έγραψε στο Twitter ο Greek Freak.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery