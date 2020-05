Ανοιξε ο προαύλιος χώρος της Νοτρ Νταμ μετά την καταστροφική πυρκαγιά

Ο προαύλιος χώρος της Νοτρ Νταμ, που ήταν κλειστός για το κοινό μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Απριλίου 2019, άνοιξε και πάλι σήμερα.

Το άνοιγμα του χώρου την ημέρα της Πεντηκοστής αποτελεί «ιδιαίτερο σημάδι», «απελευθέρωση», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος του Παρισιού Μισέλ Οπετί στους δημοσιογράφους.

«Είναι ένα όμορφο σύμβολο ένα πρώτο βήμα για να ξαναβρούμε την Νοτρ Νταμ», δήλωσε στο πλευρό του ο υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Φρανκ Ριστέρ, καθώς ο χώρος άρχισε σιγά σιγά να γεμίζει από τους Παριζιάνους που ήρθαν ειδικά για την περίσταση. «Η Νοτρ Νταμ είναι το έμβλημά μας, περισσότερο από τον Πύργο του Άιφελ».

