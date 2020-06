Δακρυγόνα στον Λευκό Οίκο - Σε καταφύγιο που χρησιμοποιείται για τρομοκρατικές επιθέσεις φυγαδεύτηκε ο Τραμπ (φωτογραφίες-βίντεο)

Στην πόρτα του Λευκού Οίκου έφτασαν το βράδυ της Κυριακής οι βίαιες διαδηλώσεις με αφορμή τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της Ουάσιγκτον.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα είχε τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ. Μάλιστα πολλοί διαδηλωτές πετούσαν τούβλα και μπουκάλια ενώ όπως μετέδωσαν οι New York Times ο πρόεδρος Τραμπ φυγαδεύτηκε την Παρασκευή σε υπόγειο καταφύγιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στη διάρκεια τρομοκρατικών επιθέσεων.

Πρόκειται για το καταφύγιο που είχε χρησιμοποιηθεί και την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 όταν μεταφέρθηκε εκεί ο αντιπρόεδρος Ντικ Τσένεϊ καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ένα από τα αεροσκάφη που είχαν καταλάβει τρομοκράτες της Αλ Κάιντα ίσως να κατευθυνόταν στον Λευκό Οίκο. Και ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους μεταφέρθηκε εκεί το βράδυ έπειτα από ψευδές σήμα συναγερμού για ακόμα μια απειλή από αεροσκάφος.

Το καταφύγιο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ από τις πρώτες μέρες του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, είναι τόσο ενισχυμένο που μπορεί να αντέξει τη δύναμη ενός επιβατικού αεροσκάφους σε περίπτωση που αυτό προσκρούσει στον Λευκό Οίκο.

The guardhouse at the White House has been set on fire. The police rushes forward and gassed the crowd. pic.twitter.com/Hi9XcSbpiJ