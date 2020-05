Προετοιμασία - Παρασκευή: 50΄, Αναμονή: 2-3 ώρες

Υλικά για 8 μερίδες



Για τη μους 130 γρ. φρέσκο γάλα, πλήρες

300 γρ. κρέµα γάλακτος µε 35%-36% λιπαρά (πολύ κρύα, από το ψυγείο)

35 γρ. ζάχαρη

3 κρόκοι αυγών

380 γρ. σοκολάτα γάλακτος, µισολιωµένη σε µπεν µαρί

400 γρ. πολτοποιηµένες µπανάνες (ή κατεψυγµένη πούλπα µπανάνας)

5 γρ. φύλλα ζελατίνης (τα βάζουµε σε ένα µπολ µε κρύο νερό µέχρι να µαλακώσουν)

Για το κραµπλ 120 γρ. φιστίκι Αιγίνης, αλεσµένο στο µούλτι σε σκόνη

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

120 γρ. βούτυρο αγελάδος (πολύ κρύο), κοµµένο σε µικρά κοµµάτια

120 γρ. ζάχαρη καστανή



Εκτέλεση:



Κραµπλ: Σε ένα µπολ αδειάζουµε όλα τα υλικά µαζί και τα τρίβουµε µε τις παλάµες µας έως ότου ενωθούν σε ένα µαλακό µείγµα που θρυµµατίζεται. Το κόβουµε σε µέτρια κοµµάτια µε τα χέρια µας και το ψήνουµε πάνω σε λαδόκολλα για 25 λεπτά σε προθερµασµένο φούρνο στους 160° C. Αφήνουµε να κρυώσει.



Μους: Σε µια µικρή κατσαρόλα βάζουµε το γάλα και 130 γρ. από την κρέµα γάλακτος.



Σε ένα µπολ βάζουµε τους κρόκους και τη ζάχαρη και τα ανακατεύουµε µε ένα σύρµα. Αδειάζουµε µέσα στο µπολ λίγο από το µείγµα γάλακτος-κρέµας, ανακατεύουµε και αδειάζουµε µέσα στην κατσαρόλα, την οποία τοποθετούµε σε µέτρια φωτιά. Ανακατεύουµε συνεχώς µέχρι το µείγµα να ζεσταθεί και να δέσει (δεν πήζει, απλώς φαίνεται λίγο πιο δεµένο). Το αποσύρουµε προτού αρχίσει να βράζει, δηλαδή µόλις η θερµοκρασία του φτάσει στους 84°-85° C, γιατί, αν το αφήσουµε περισσότερο, θα «κόψει» (το µείγµα αυτό ονοµάζεται κρεµ ανγκλέζ). Στύβουµε τη ζελατίνη και τη βάζουµε στην καυτή κρεµ ανγκλέζ. Ανακατεύουµε να λιώσει.



Αδειάζουµε την κρεµ ανγκλέζ πάνω από τη µισολιωµένη σοκολάτα γάλακτος και ανακατεύουµε µέχρι να τη λιώσει όλη. Προσθέτουµε τον πολτό µπανάνας και οµογενοποιούµε µε ένα µπλέντερ χειρός, χωρίς να το ανασηκώνουµε πολύ γιατί θα δηµιουργηθεί αφρός (µε το ραβδοµπλέντερ πετυχαίνουµε καλή οµογενοποίηση και το µείγµα αποκτά βελούδινη υφή, αν όµως δεν διαθέτουµε, ανακατεύουµε απλώς µε µια κουτάλα).



Αφήνουµε να κρυώσει ελαφρώς το σοκολατένιο µείγµα και παράλληλα χτυπάµε την υπόλοιπη κρέµα γάλακτος (170 γρ.) στο µίξερ µε το σύρµα, µέχρι να γίνει παχύρρευστη (σαν γιαούρτι).



Μόλις η θερµοκρασία του σοκολατένιου µείγµατος πέσει στους 40°-45° C (τόσο που να το αισθανόµαστε χλιαρό στα χείλη), ενσωµατώνουµε την παχύρρευστη κρέµα γάλακτος.



Γεµίζουµε ποτήρια µε το κραµπλ, µοιράζουµε το σοκολατένιο µείγµα και βάζουµε στο ψυγείο να παγώσει η µους για 2-3 ώρες. Σερβίρουµε, αν θέλουµε, µε φρεσκοκοµµένη µπανάνα.



* Τι εστί κρεµέ;



Είναι ένα είδος πολύ απαλής (από άποψη υφής) κρέµας, µε πλούσια όµως γεύση. Σερβίρεται σε µικρές ποσότητες, γιατί είναι αρκετά χορταστική. Η βάση της είναι η κρεµ ανγκλέζ, η κλασική κρέµα κατσαρόλας µε κρόκους.

