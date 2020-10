Εντυπωσίασε ο Τσιτσιπάς αλλά ο Τζόκοβιτς πήρε την πρόκριση

Η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή, και ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Ρολάν Γκαρός αντιμετωπίζοντας έναν εκπληκτικό τενίστα: τον Έλληνα Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Σέρβος νίκησε τον πρωταθλητή μας με 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 και θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Ναδάλ που επικράτησε του Σβάρτσμαν με 3-0. Ο 22χρονος Έλληνας παρόλο που βρέθηκε πίσω με 0-2, κατάφερε και ισοφάρισε αλλά η εμπειρία του «Νόλε» του στέρησε μία ιστορική νίκη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς από την αρχή της αναμέτρησης έδειξε ότι δεν βρίσκεται τυχαία στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η υπεροχή του ήταν ολοφάνερη σε αντίθεση με τον Στέφανο Τσιτσιπά που έκανε αρκετά λάθη.

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν σαφώς καλύτερος και, μάλιστα, κατέκτησε το πρώτο γκέιμ. Η συνέχεια ήταν ανάλογη ενός ημιτελικού γκραν σλαμ. Και οι δύο παίκτες πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα στους 1000 τυχερούς που βρέθηκαν στις κερκίδες του Φιλίπ Σαρτιέ. Ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε με 2-1 αλλά ο Σέρβος ισοφάρισε και, στη συνέχεια, πήρε και το σετ, πολύ πιο δύσκολα απ΄ότι δείχνει το 6-2.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε το πρώτο γκέιμ και στο τρίτο σετ, ο «Νόλε» ισοφάρισε αλλά και πάλι ο 22χρονος μπήκε στη θέση του «οδηγού» και άρχισε να απειλεί τον αντίπαλό του.

Με πολύ καλό σερβίς, και αυστηρή συγκέντρωση στο παιχνίδι, δεν επέτρεψε στον Τζόκοβιτς να διευρύνει τη διαφορά, και, ύστερα από ένα σετ διάρκειας 57΄με εντυπωσιακό θέαμα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών υπερίσχυσε με 7-5 και μείωσε σε 1-2.

Στο τέταρτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βελτίωσε περισσότερο την απόδοσή του, αλλά και ο Τζόκοβιτς έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο πρωταθλητής μας, όπως και στα προηγούμενα δύο σετ, υπερίσχυσε στο πρώτο γκέιμ. Παρόλο που το χρονόμετρο έδειχνε ότι το παιχνίδι είχε υπερβεί τις 2.30 ώρες, και οι δύο τενίστες συνέχισαν να προσφέρουν ένα υπέροχο θέαμα, με γρήγορο παιχνίδι και θεαματικά σερβίς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ και κατέκτησε και το δεύτερο γκέιμ, για να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ο αντίπαλός του, ο οποίος αρχικά μείωσε σε 1-2, και, μετά, ισοφάρισε.

Το 5ο γκέιμ είχε «γαλανόλευκο» χρώμα αλλά αμέσως μετά ο Τσιτσιπάς έδειξε ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο αριστερό γόνατο.

Αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, ο 22χρονος βρέθηκε και πάλι απέναντι στον τενίστα που έχει κατακτήσει τίτλους γκραν σλαμ σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες.

Ο Σέρβος ισοφάρισε σε 3-3 όμως ο Τσιτσιπάς πήρε το 7ο γκέιμ, έκανε το 4-3 ενθουσιάζοντας τους φιλάθλους που παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Ο «Νόλε» έφερε και πάλι το παιχνίδι στα ίσα αλλά ο πρωταθλητής μας αξιοποιώντας το forehand του πέρασε και πάλι μπροστά (5-4), ισοφάρισε σε 2-2 και οδήγησε την αναμέτρηση στο πέμπτο σετ.

Με το… δεξί μπήκε και στο πέμπτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς που πήρε το πρώτο γκέιμ για να απαντήσει γρήγορα ο Σέρβος, ενώ το ρολόι έδειχνε ότι το παιχνίδι είχε φτάσει τις τρεις ώρες και τα τριάντα λεπτά.

Και κάπου εκεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επηρεασμένος και από τον πόνο στο πόδι του, φάνηκε σα να ξέμεινε από δυνάμεις. Ο Τζόκοβιτς πέρασε μπροστά, προηγήθηκε με 5-1 και με 6-1 πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας αναμέτρησης οι φίλαθλοι χειροκρότησαν τον Στέφανο Τσιτσιπά, ενώ ο Τζόκοβιτς έδωσε τα συγχαρητήριά του στον νεαρό τενίστα και τόνισε ότι το μέλλον του ανήκει.

A fifth final in Paris!

In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020