Θριαμβευτής στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε «1000άρι» τουρνουά της ATP πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κατακτώντας το Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε στον τελικό του Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 6-3, ολοκλήρωσε τους αγώνες του στο Πριγκιπάτο χωρίς να χάσει ούτε σετ και πήρε το τρόπαιο και 1.000 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη.

Stunning from start to finish 👏

🇬🇷 @steftsitsipas at this absolute best on his way to a maiden ATP Masters 1000 title! #RolexMCMasters pic.twitter.com/99ecVCg4h3

— ATP Tour (@atptour) April 18, 2021