Φλ. Πέρεθ: Δεν θα τιμωρηθούν σύλλογοι και παίκτες, η Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα σώζει το ποδόσφαιρο

Στον ισχυρισμό ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν ούτε οι σύλλογοι ούτε οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα κατέφυγε ο πρόεδρος της νεοσύστατης εταιρίας που θέλει να τρέξει τη διοργάνωση, Φλορεντίνο Πέρεθ. Ωστόσο αναμένεται απόφαση της UEFA για άμεσο αποκλεισμό των συλλόγων και από τις τρέχουσες διοργανώσεις.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης είπε σε συνέντευξή του στην ισπανική τηλεόραση το βράδυ της Δευτέρας ότι αν υπάρξει συμφωνία με την UEFA η ΕΣΛ μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, από αυτόν τον Αύγουστο, διαφορετικά μπορεί να περιμένει για έναν χρόνο.

Υπερασπιζόμενος το πλάνο της ΕΣΛ, ο κ. Πέρεθ επιτέθηκε στην UEFA λέγοντας ότι με το Τσάμπιονς Λιγκ στη σημερινή του μορφή οι σύλλογοι έχουν απολέσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και η νέα μορφή του Τσάμπιονς Λιγκ, όπως την παρουσίασε τη Δευτέρα η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, θα αρχίσει μόλις το καλοκαίρι του 2024 και έως τότε οι σύλλογοι θα είναι νεκροί.

Εν συνεχεία ο Ισπανός μεγαλοεπιχειρηματίας τόνισε ότι η Ρεάλ «δεν πρόκειται να εκδιωχθεί από το Τσάμπιονς Λιγκ, σε καμία περίπτωση. Ούτε η Σίτι, ούτε κανένας άλλος. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δε θέλω να μπω στις νομικές λεπτομέρειες αλλά δεν πρόκειται να γίνει. Είναι αδύνατο», είπε.

Ωστόσο η UEFA ετοιμάζει σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild την άμεση εκδίωξη όσων από τους 12 συλλόγους συνεχίζουν στις φετινές διοργανώσεις της, και θα αποφασίσει εάν θα απονείμει απ’ ευθείας το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ στην Παρί Σεν Ζερμέν ή θα πάρουν τις θέσεις των Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ και Τσέλσι οι ομάδες τις οποίες εκείνες απέκλεισαν. Το ίδιο εξετάζεται να συμβεί και στο Γιουρόπα Λιγκ με τις Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η προοπτική αυτή φαίνεται να έχει φοβίσει κάποιες από τις 12 ομάδες, με δημοσιογράφο της βρετανικής Daily Mail να αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον δύο αγγλικές ομάδες, που δεν κατονομάζει, το ξανασκέπτονται και ίσως να μην προχωρήσουν με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας.

Hearing the first cracks may be beginning to appear in the ugly, misshapen edifice of the ESL. Told two English clubs are close to losing their nerve.

— Oliver Holt (@OllieHolt22) April 20, 2021