Καταρρέει το σχέδιο των «12»: Ντόμινο αποχωρήσεων και παραιτήσεων

Προτού καν περάσουν δύο 24ωρα από την ανακοίνωση των «12» για τη δημιουργία της European Super League (ESL), το εγχείρημα που προκάλεσε θύελλα παγκόσμιων αντιδράσεων δείχνει να καταρρέει.

Ηδη Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζουν τα νομικά έγγραφα, με τα οποία θα ζητήσουν την αποχώρησή τους από την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα. Η Σίτι, μάλιστα, επιβεβαίωσε επίσημα ότι δρομολογεί την αποχώρησή της από το εγχείρημα.

Tην ίδια ώρα ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα με νέες του δηλώσεις γνωστοποίησε ότι για τη συμμετοχή ή μη της ομάδας θα αποφασίσουν τα μέλη της, μέσα από ψηφοφορία, δείχνοντας έτσι και αυτός ουσιαστικά την έξοδο.

Επίσης και η Ατλέτικο Μαδρίτης δείχνει πως δεν θα ακολουθήσει το εγχείρημα.

Επιπλέον, την παραίτησή του από την προεδρία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέβαλε ο Εντ Γούντγουορντ (εκ των πρωτεργατών της κίνησης των «12»).

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η Γιουβέντους διαψεύδει ότι ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, υπέβαλε την παραίτησή του, παρά τη σχετική φημολογία που αναπτύχθηκε νωρίτερα.

Tα βρετανικά μέσα προεξοφλούν ως δεδομένη πλέον και την αποχώρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την ESL.

Oπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, η απόφαση δείχνει ειλημμένη, ενώ η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου αναμένεται έως την Παρασκευή.

Σε εξέλιξη βρισκόταν αργά το βράδυ έκτακτη σύσκεψη των «12» προκειμένου να συζητήσουν τις όποιες κινήσεις ενδεχομένως θα ακολουθήσουν.

🚨 | #CFC fans are gathering in numbers at Stamford Bridge as they protest against the proposed European Super League ahead of Chelsea’s clash with Brighton tonight. pic.twitter.com/7PIUBRW9Ep

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021