Ρολάν Γκαρός: Με Τζόκοβιτς στον τελικό ο Τσιτσιπάς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε με 3-1 σετ τον Ράφαελ Ναδάλ και προκρίθηκε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, όπου θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο ημιτελικός αυτός ήταν μια διαφήμιση του τένις, με απίστευτους πόντους, προσπάθειες που καθήλωσαν τους θεατές, οι οποίοι πήραν σχετική άδεια για να παραμείνουν στο γήπεδο λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Impossible Achieved 👊@DjokerNole becomes the first player in history to defeat Nadal in a Paris semi-final, besting the Spaniard 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2 to reach the title match.#RolandGarros pic.twitter.com/Cfy4178lSW

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021